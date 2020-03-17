В Украине введут наказание за нарушение карантина: как это работает в Израиле

Рада приняла законопроект о противодействии коронавируса. Один из его пунктов – это введение административной ответственности за нарушение карантина и уголовной – за сознательное подвергание людей опасности. В Израиле такая система уже работет.

► Наказание

Там за административное нарушение правил карантина ввели штраф в примерно 1200 евро. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Сергей Ауслендер, который сейчас находится и Израиле.

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Он объяснил, что уголовная ответственность будет составлять до 7 лет лишения свободы – если человек сознательно подвергал опасности других. До 2 лет заключения грозит тем, кто нарушает официально установленный режим работы заведения (например, если салон красоты решат открыть в карантин).

На данный момент 20 дел открыто за нарушения правил карантина, несколько человек задержаны.

► Слежка

Также Ауслендер рассказал, что спецслужбы Израиля получили полномочия следить за гражданами на карантине, используя электронные средства: с помощью прослушивания телефонов или отслеживания местоположения. Служба безопасности получила такие полномочия 16 марта термином на 30 дней. Правозащитники были очень против, но пока это необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

Полиция и министерство здравоохранения создали "летучие" группы, проверяющие в произвольном порядке тех, кто на карантине.

► Ограничения и реакция населения

Так как вирус пытаются сдержать, то меры безопасности и ограничения ежедневно становятся строже.

Общественный сектор почти прекратил работу. Работают только жизненно необходимые учреждения: банки, почты, продуктовые магазины. Частный сектор – до 70% сокращение работников, то есть всех, кого можно переводят на удаленную работу. Общественный трансопрт сокращается, также там происходит изоляция водителей, к ним нельзя приближаться ближе 2 метров.

По словам журналиста, все люди реагируют по-разному, однако в настоящее время "деваться некуда". Все относятся с пониманием, ведь видят пример Италии, где не смогли сдержать вирус.

Ознакомьтесь с текстом законопроекта здесь Рада приняла законопроект о противодействии коронавирусу

► Границы и запрет медтуризма

В Израиле пока что границы закрыты для иностранцев. Иностранец может попасть при условии, что он заранее докажет возможность пробыть в изоляции 14 дней (отель не считается, речь идет об изоляции в квартире).

"Границы работают в другую сторону: тех, кто оставался здесь, отправляют назад, а израильтян возвращают с 14-дневным карантином", – отметил Ауслендер.

Он подчеркнул, что произошел полный запрет на медицинский туризм.

Я так понимаю, это сделано для того, чтобы освободить места в больницах. У людей, которые занимаются медицинским туризмом это вызывает большую тревогу, ведь очень много больгых, которыеожидают помощи. Но государство пока расставило приоритеты таким образом, что прежде всего стоит заботится о своих гражданах,

– подчеркнул журналист.

Закрыты границы с Палестинской автономией, там вспышка вируса – особенно в Вифлееме. Полностью закрыта граница с сектором Газа, со всех сторон.

► Ситуация в больницах

Как отметил Ауслендер, пока что потока больных нет. По состоянию на вечер 16 марта было 300 случаев, из них несколько тяжелых, несколько средних. Пока что умерших нет, медицина справляется.

Медикам запрещен выезд за границу, отпуска им запрещены. Разрешены разве что для административных работников в больницах. Все остальные работают в режиме чрезвычайного положения,

– сообщил журналист.

Также он добавил, что израильская армия уже развернула 3 полевых госпиталя, если будет вспышка и поток больных.

Смотрите видеокомментарий журналиста Сергея Ауслендера из Израиля:



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала