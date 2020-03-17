В Україні введуть покарання за порушення карантину: як це працює в Ізраїлі

Рада ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Один із його пунктів – це введення адміністративної відповідальності за порушення карантину та кримінальної – за свідоме нараження людей на небезпеку. В Ізраїлі така система вже працює.

► Покарання

Там за адміністративне порушення правил карантину ввели штраф у приблизно 1200 євро. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Сергій Ауслендер, який зараз перебуває і Ізраїлі.

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Він пояснив, що кримінальна відповідальність буде становити до 7 років позбавлення волі – якщо людина свідомо наражала на небезпеку інших. До 2 років ув'язнення загрожує тим, хто порушує офіційно встановлений режим роботи закладу (наприклад, якщо салон краси вирішать відкрити у карантин).

Наразі 20 справ відкрито через порушення правил карантину, декілька людей затримано.

► Стеження

Також Ауслендер розповів, що спецслужби Ізраїлю отримали повноваження слідкувати за громадянами на карантині, використовуючи електронні засоби: за допомогою прослуховування телефонів чи відслідковування розташування. Служба безпеки отримала такі повноваження 16 березня терміном на 30 днів. Правозахисники були дуже проти, але наразі це необхідні заходи, щоб запобігти поширенню віруса.

Поліція та міністерство охорони здоров'я створили "летючі" групи, перевіряють у довільному порядку тих, хто на карантині.

► Обмеження і реакція населення

Так як вірус намагаються стримати, то заходи безпеки та обмеження щодня стають суворішими.

Громадський сектор майже припинив роботу. Працюють тільки життєво необхідні заклади: банки, пошти, продуктові магазини. Приватний сектор – до 70% скорочення працівників, тобто всіх, кого можна переводять на віддалену роботу. Громадський трансопрт скорочується, також там відбувається ізоляція водіїв, до них не можна наближатися до 2 метрів.

За словами журналіста, всі люди реагують по-різному, однак наразі "діватися немає куди". Всі ставляться з розумінням, адже бачать приклад Італії, де не змогли стримати вірус.

Ознайомтеся із текстом законопроєкту тут Рада ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу

► Кордони та заборона медтуризму

В Ізраїлі наразі кордони закриті для іноземців. Іноземець може потрапити за умови, якщо він завчасно доведе можливість пробути в ізоляції 14 днів (готель не рахується, йдеться про ізоляцію в квартирі).

"Кордони працюють в іншу сторону: тих хто залишався тут, відправляють назад, а ізраїльтян повертають з 14-денним карантином", – зазначив Ауслендер.

Він підкреслив, що відбулася повна заборона на медичний туризм.

Я так розумію, це зроблено для того, щоб звільнити місця в лікарнях. У людей, які займаються медичним туризмом це викликає велику тривогу, адже дуже багато хворих, які чекають допомоги. Але держава наразі розставила пріоритети таким чином, що передовсім варто піклуватися про своїх громадян,

– пояснив журналіст.

Закриті кордони з Палестинською автономією, там спалах вірусу – особливо у Вифлеємі. Повністю закритий кордон із Сектором Гази, з усіх сторін.

► Ситуація в лікарнях

Як зазначив Ауслендер, поки що потоку хворих немає. Станом на вечір 16 березня було 300 випадків, з них декілька важких, декілька середніх. Поки що загиблих немає, медицина справляється.

Медикам заборонено виїзд за кордон, відпустки їм заборонені. Дозволені хіба що для адміністративних працівників у лікарнях. Всі інші працюють у режимі надзвичайного стану,

– повідомив журналіст.

Також він додав, що ізраїльска армія вже розвернула 3 польових госпіталя, якщо буде спалах і потік хворих.

Дивіться відео коментаря журналіста Сергія Ауслендера з Ізраїлю: