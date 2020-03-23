Рада не на карантині, депутати готуються до позачергового засідання, – Разумков

Верховна Рада України не перебуває на карантині, депутати працюють у комітетах та готуються до позачергового засідання. Законопроєкти, які слід розглянути першочергово, очікують від створеної президентом Координаційної ради.

Чи відбуватимуться засідання Ради

"Парламент не на карантині, парламент працює. Дійсно, в режимі комітетів, але це не карантин", – сказав 22 березня в ефірі каналу "Україна" голова ВРУ Дмитро Разумков.

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За його словами, кількість людей, які відвідують парламент, зменшилася, але сама Рада як орган продовжує працювати: "Депутати працюють у комітетах очно або з використанням телекомунікаційних мереж".

Ми шукаємо механізми, як виконувати свої функції. Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради, коли воно відбудеться,

– наголосив Разумков.

Тут мовиться про те, що народні депутати не можуть голосувати дистанційно – це суперечить Конституції. Попри це законопроєкт про роботу у режимі відеоконференції на час пандемії коронавірусу вже зареєстрували у Раді.

Чи введуть надзвичайний стан

У Разумкова запитали, чи будуть депутати розглядати питання запровадження в Україні надзвичайного стану. Голова ВРУ не відповів прямо: мовляв, "колеги напрацьовують низку законопроєктів, вони майже готові" – однак про що вони, Разумков не сказав.

Ми прибрали політику з парламенту, усі працюють консолідовано. Ми чекаємо від уряду і Координаційної ради законопроєктів, які необхідні для розгляду. Рада буде готова розглянути їх у найкоротший час,

– підсумував Разумков.

Координаційна рада з питань протидії поширенню коронавірусу створення президентом Зеленським 16 березня. До ради увійшли сам голова держави, представники уряду, РНБО, Офісу Президента та Генерального штабу ЗСУ.



На період карантину в Україні діють певні обмеження / Інфографіка 24 каналу