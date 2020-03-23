05:26
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Рада не на карантині, депутати готуються до позачергового засідання, – Разумков

      -
      Разумков: Рада готується до позачергового засідання / Колаж 24 каналу

      Верховна Рада України не перебуває на карантині, депутати працюють у комітетах та готуються до позачергового засідання. Законопроєкти, які слід розглянути першочергово, очікують від створеної президентом Координаційної ради.

      Чи відбуватимуться засідання Ради

      "Парламент не на карантині, парламент працює. Дійсно, в режимі комітетів, але це не карантин", – сказав 22 березня в ефірі каналу "Україна" голова ВРУ Дмитро Разумков.

      Важливо! Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах

      За його словами, кількість людей, які відвідують парламент, зменшилася, але сама Рада як орган продовжує працювати: "Депутати працюють у комітетах очно або з використанням телекомунікаційних мереж".

      Ми шукаємо механізми, як виконувати свої функції. Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради, коли воно відбудеться,
      – наголосив Разумков.

      Тут мовиться про те, що народні депутати не можуть голосувати дистанційно – це суперечить Конституції. Попри це законопроєкт про роботу у режимі відеоконференції на час пандемії коронавірусу вже зареєстрували у Раді. 

      Чи введуть надзвичайний стан

      У Разумкова запитали, чи будуть депутати розглядати питання запровадження в Україні надзвичайного стану. Голова ВРУ не відповів прямо: мовляв, "колеги напрацьовують низку законопроєктів, вони майже готові" – однак про що вони, Разумков не сказав. 

      Ми прибрали політику з парламенту, усі працюють консолідовано. Ми чекаємо від уряду і Координаційної ради законопроєктів, які необхідні для розгляду. Рада буде готова розглянути їх у найкоротший час,
      – підсумував Разумков.

      Координаційна рада з питань протидії поширенню коронавірусу створення президентом Зеленським 16 березня. До ради увійшли сам голова держави, представники уряду, РНБО, Офісу Президента та Генерального штабу ЗСУ.

      Карантин
      На період карантину в Україні діють певні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      МОЗ просить ввести надзвичайний стан в Україні
      22 березня
      Теги: Надзвичайний стан Дмитро Разумков Верховна Рада Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      22 березня , 22:34 Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      Емал Набі
      22 березня , 22:00 Ліки від поширення Covid-19, Путін боїться пандемії та майбутнє гривні: блоги тижня
      Блоги тижня
      22 березня , 20:30 Головні новини 22 березня: фейк про одужання від коронавірусу, нарада Зеленського з урядом
      Альона Захарова
      22 березня , 20:00 Нові докази участі росіян у захопленні Криму: родичі військових несвідомо зливають інформацію
      Михайло Макарук
      22 березня , 19:30 Що зробив Нефьодов для митниці та як живуть тварини під час пандемії – відео тижня
      Марія Лелека
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук