Рада не на карантине, депутаты готовятся к внеочередному заседанию, – Разумков

Верховная Рада Украины не находится на карантине, депутаты работают в комитетах и готовятся к внеочередному заседанию. Законопроекты, которые следует рассмотреть в первую очередь, ожидают от созданного президентом Координационного совета.

Будут ли проводить заседания Рады

"Парламент не на карантине, парламент работает. Действительно, в режиме комитетов, но это не карантин", – сказал 22 марта в эфире канала " Украина" председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

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По его словам, количество людей, которые посещают парламент, уменьшилась, но сама Рада как орган продолжает работать: "Депутаты работают в комитетах очно или с использованием телекоммуникационных сетей".

Мы ищем механизмы, как выполнять свои функции. Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады, когда оно состоится,

– отметил Разумков.

Здесь речь идет о том, что народные депутаты не могут голосовать дистанционно – это противоречит Конституции. Несмотря на это законопроект о работе в режиме видеоконференции на время пандемии коронавируса уже зарегистрировали в Раде.

Введут ли чрезвычайное положение

У Разумкова спросили, будут ли депутаты рассматривать вопрос введения в Украине чрезвычайного положения. Председатель ВРУ Не ответил прямо: мол, "коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы" – но о чем они, Разумков не сказал.

Мы убрали политику из парламента, все работают консолидировано. Мы ждем от правительства и Координационного совета законопроектов, которые необходимы для рассмотрения. Рада будет готова рассмотреть их в кратчайшие сроки,

– подытожил Разумков.

Координационный совет по вопросам противодействия распространению коронавируса создан президентом Зеленским 16 марта. В совет вошли сам глава государства, представители правительства, СНБО, Офиса Президента и Генерального штаба ВСУ.