Як захищатимуть від коронавірусу депутатів під час позачергового засідання: фото
Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 28 березня. Усі депутати використовуватимуть у парламенті захисні маски та рукавички.
Членкиня фракції "Слуга народу" та представниця комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах розповіла, що Апарат Верховної Ради має забезпечити всіх депутатів захистом, повідомляє "Радіо Свобода".
До теми Засідання Ради в час пандемії коронавірусу: де, коли і за яких умов
Питання щодо захисних масок та рукавичок вже вирішене, а от щодо можливості використання захисних окулярів ще ні.
Профілактику нам обіцяють,
– додала Булах.
Депутатам видадуть маски та рукавички / Фото "Радіо Свобода"
Зауважимо, що народні депутати зберуться на позачергове засідання у суботу, 28 березня. Однак процес буде ускладнений коронавірусом, на який захворіли зокрема і 5 нардепів.
Рада може розглянути:
- введення надзвичайного стану;
- можливість роботи парламенту у режимі онлайн;
- зміни до бюджету;
- законопроєкт про ринок землі.
Тим часом Зеленський – депутатам: Усі мають бути присутніми на позачерговому засіданні
Коронавірус і депутати: що відомо
- 18 березня тести підтвердили в депутата Сергія Шахова коронавірус. Він подорожував Італією.
- Пізніше стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.
- Цього ж дня з'явилася інформація, що Covid-2019 виявили у мажоритарника Сергія Рудика. Дані про це підтвердила його колега.