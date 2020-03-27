Як захищатимуть від коронавірусу депутатів під час позачергового засідання: фото

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 28 березня. Усі депутати використовуватимуть у парламенті захисні маски та рукавички.

Членкиня фракції "Слуга народу" та представниця комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах розповіла, що Апарат Верховної Ради має забезпечити всіх депутатів захистом, повідомляє "Радіо Свобода".

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Питання щодо захисних масок та рукавичок вже вирішене, а от щодо можливості використання захисних окулярів ще ні.

Профілактику нам обіцяють,

– додала Булах.



Депутатам видадуть маски та рукавички / Фото "Радіо Свобода"

Зауважимо, що народні депутати зберуться на позачергове засідання у суботу, 28 березня. Однак процес буде ускладнений коронавірусом, на який захворіли зокрема і 5 нардепів.

Рада може розглянути:

введення надзвичайного стану;

можливість роботи парламенту у режимі онлайн;

зміни до бюджету;

законопроєкт про ринок землі.

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