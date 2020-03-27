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      Як захищатимуть від коронавірусу депутатів під час позачергового засідання: фото

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      Депутати проведуть засідання 28 березня / Пресслужба Кабміну

      Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 28 березня. Усі депутати використовуватимуть у парламенті захисні маски та рукавички.

      Членкиня фракції "Слуга народу" та представниця комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах розповіла, що Апарат Верховної Ради має забезпечити всіх депутатів захистом, повідомляє "Радіо Свобода".

      До теми Засідання Ради в час пандемії коронавірусу: де, коли і за яких умов

      Питання щодо захисних масок та рукавичок вже вирішене, а от щодо можливості використання захисних окулярів ще ні.

      Профілактику нам обіцяють,
      – додала Булах.


      Депутатам видадуть маски та рукавички / Фото "Радіо Свобода"

      Зауважимо, що народні депутати зберуться на позачергове засідання у суботу, 28 березня. Однак процес буде ускладнений коронавірусом, на який захворіли зокрема і 5 нардепів.

      Рада може розглянути:

      • введення надзвичайного стану;
      • можливість роботи парламенту у режимі онлайн;
      • зміни до бюджету;
      • законопроєкт про ринок землі.

      Тим часом Зеленський – депутатам: Усі мають бути присутніми на позачерговому засіданні

      Коронавірус і депутати: що відомо

      • 18 березня тести підтвердили в депутата Сергія Шахова коронавірус. Він подорожував Італією.
      • Пізніше стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.
      • Цього ж дня з'явилася інформація, що Covid-2019 виявили у мажоритарника Сергія Рудика. Дані про це підтвердила його колега.
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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Новини України Новини політики
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