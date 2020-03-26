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      Зеленський – депутатам: Усі мають бути присутніми на позачерговому засіданні

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      Зеленський закликав Раду зібратися у повному складі. / Фото 24 каналу

      У суботу, 28 березня, має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. Незважаючи на умови суворого карантину і те, що декілька депутатів захворіли на Covid-2019, президент вимагає, аби усі були присутніми.

      Напередодні Зеленський зустрівся з очільниками депутатських фракцій та обговорив прийдешнє засідання. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу Президента

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      Так, Зеленський обговорив з депутатами ймовірний порядок денний та законодавчі ініціативі, які у нього внесені. Президент наголосив, що усі повинні прийти на це засідання, аби не допустити краху економіки.

      Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. ,
      – йдеться у зверненні.

      Де можуть провести засідання

      • У залі Верховної Ради, як і завжди, проте депутати будуть у спецкостюмах, масках і окулярах. 
         
      • У дворику Верховної Ради: один з депутатів опублікував фото порожніх розтавлених стільців там.
      • Раніше розглядався варіант проведення сесії онлайн: однак голосування кожного депутата поокремо займе дуже багато часу і є технічно важким.
      • Також мовилося про засідання на стадіоні "Динамо", що поруч із будівлею парламенту.

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Верховна Рада Новини України Новини політики
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