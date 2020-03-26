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      Зеленский – депутатам: Все должны присутствовать на внеочередном заседании

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      В субботу, 28 марта, должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Несмотря на строгий карантин и то, что несколько депутатов заболели Covid-2019, президент требует, чтобы все присутствовали.

      Накануне Зеленский встретился с руководителями депутатских фракций и обсудил будущее заседание. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента

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      Зеленский обсудил с депутатами возможную повестку дня и законодательные инициативы, которые в нее внесены. Президент подчеркнул, что все должны прийти на это заседание, чтобы не допустить краха экономики.

      Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы,
      – говорится в обращении.

      Где могут провести заседание

      • В зале Верховной Рады, как и всегда, однако депутаты будут в спецкостюмах, масках и очках.
         
      • В дворике Верховной Рады: один из депутатов опубликовал фото пустых расставленніх стульев там.
         
      • Ранее рассматривался вариант проведения сессии онлайн: однако голосование каждого депутата по отдельности займет очень много времени и технически будет сложным.
         
      • Также говорилось о заседании на стадионе "Динамо", рядом со зданием парламента.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Карантин в Украине 2020
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