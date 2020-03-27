09:39
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Как будут защищать от коронавируса депутатов во время внеочередного заседания: фото

      - Читати новину українською

      Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 28 марта. Все депутаты будут использовать в парламенте защитные маски и перчатки.

      Член фракции "Слуга народа" и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах рассказала, что Аппарат Верховной Рады должен обеспечить всех депутатов защитой, сообщает "Радио Свобода".

      К теме Заседание Рады во время пандемии коронавируса: где, когда и при каких условиях

      Вопрос о защитных масках и перчатках уже решен, а вот о возможности использования защитных очков еще нет.

      Профилактику нам обещают,
      – добавила Булах.


      Депутатам выдадут маски и перчатки / Фото "Радио Свобода"

      Отметим, что народные депутаты соберутся на внеочередное заседание в субботу, 28 марта. Однако процесс будет затруднен коронавирусом, которым заболели в том числе и 5 нардепов.

      Рада может рассмотреть:

      • введение чрезвычайного положения;
      • возможность работы парламента в режиме онлайн;
      • изменения в бюджет;
      • законопроект о рынке земли.

      Тем временем Зеленский – депутатам: Все должны присутствовать на внеочередном заседании

      Коронавирус и депутаты: что известно

      • 18 марта тесты подтвердили у депутата Сергея Шахова коронавирус. Он путешествовал по Италии.
      • Позже стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Великого. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "оппозиционной платформы-за жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.
      • В этот же день появилась информация, что Covid-2019 обнаружили в мажоритарщика Сергея Рудыка. Данные об этом подтвердила его коллега.
      МВФ обнародовал заявление об Украине: кредит могут дать даже больший, но при двух условиях
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 "Мозковий центр" – лучшее антикризисное решение правительства
      Анатолій Амелін
      сегодня , 07:20 Богатые тоже плачут: как живут семьи политиков, которых "скосил" коронавирус
      Ярослав Голобородько
      26 марта , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      26 марта , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      сегодня , 07:03 Бизнес и кризис в Украине: какие существуют льготы и возможности
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук