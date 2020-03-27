Как будут защищать от коронавируса депутатов во время внеочередного заседания: фото
Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 28 марта. Все депутаты будут использовать в парламенте защитные маски и перчатки.
Член фракции "Слуга народа" и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах рассказала, что Аппарат Верховной Рады должен обеспечить всех депутатов защитой, сообщает "Радио Свобода".
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Вопрос о защитных масках и перчатках уже решен, а вот о возможности использования защитных очков еще нет.
Профилактику нам обещают,
– добавила Булах.
Депутатам выдадут маски и перчатки / Фото "Радио Свобода"
Отметим, что народные депутаты соберутся на внеочередное заседание в субботу, 28 марта. Однако процесс будет затруднен коронавирусом, которым заболели в том числе и 5 нардепов.
Рада может рассмотреть:
- введение чрезвычайного положения;
- возможность работы парламента в режиме онлайн;
- изменения в бюджет;
- законопроект о рынке земли.
Тем временем Зеленский – депутатам: Все должны присутствовать на внеочередном заседании
Коронавирус и депутаты: что известно
- 18 марта тесты подтвердили у депутата Сергея Шахова коронавирус. Он путешествовал по Италии.
- Позже стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Великого. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
- 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "оппозиционной платформы-за жизнь" Александра Лукашева.
- 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.
- В этот же день появилась информация, что Covid-2019 обнаружили в мажоритарщика Сергея Рудыка. Данные об этом подтвердила его коллега.