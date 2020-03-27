Как будут защищать от коронавируса депутатов во время внеочередного заседания: фото

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 28 марта. Все депутаты будут использовать в парламенте защитные маски и перчатки.

Член фракции "Слуга народа" и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах рассказала, что Аппарат Верховной Рады должен обеспечить всех депутатов защитой, сообщает "Радио Свобода".

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Вопрос о защитных масках и перчатках уже решен, а вот о возможности использования защитных очков еще нет.

Профилактику нам обещают,

– добавила Булах.



Депутатам выдадут маски и перчатки / Фото "Радио Свобода"

Отметим, что народные депутаты соберутся на внеочередное заседание в субботу, 28 марта. Однако процесс будет затруднен коронавирусом, которым заболели в том числе и 5 нардепов.

Рада может рассмотреть:

введение чрезвычайного положения;

возможность работы парламента в режиме онлайн;

изменения в бюджет;

законопроект о рынке земли.

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