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      Внеочередное заседание Рады запланировано на 29 марта – СМИ

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      Верховная Рада может собраться 29 марта на внеочередное заседание / 24 канал

      Внеочередное заседание парламента запланировано на воскресенье, 29 марта. Его, скорее всего, проведут в сессионном зале.

      Нардепы должны собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть пакет "антикоронавирусних" законопроектов. Кроме того, парламентарии могут голосовать за введение чрезвычайного положения в государстве.

      Это интересно Как будут защищать от коронавируса депутатов во время внеочередного заседания: фото

      О том, что заседание запланировано на 29 марта, информирует "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

      Внеочередное заседание парламента планируется пока провести в воскресенье, 29 марта,
      – отметил проинформированный человек.

      Какие еще вопросы могут рассматривать нардепы во время заседания:

      • Возможность работы парламента в режиме онлайн;
      • изменения в бюджет;
      • законопроект о рынке земли.

      Вокруг даты проведения внеочередного заседания Рады идут жаркие дискуссии. Сначала нардепы планировали собраться под куполом 26 марта, однако до сих пор не были подготовлены необходимые законопроекты.

      Впоследствии появилась информация о том, что внеочередное заседание депутаты проведут в субботу 28 марта. Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам даже оговорился президент Зеленский. Впрочем, нардепы якобы все же не успевают подготовиться к заседанию 28 марта, поэтому его проведение наиболее вероятно именно на следующий день.

      Кроме того, затягивает процесс еще одна неприятность: ряд депутатов уже успели инфицироваться коронавирусом. Сейчас парламентарии также думают, как обезопасить себя и провести заседание как можно быстрее.

      К теме Во фракции "Слуги народа" провели уже 30 тестов на коронавирус

      Коронавирус и депутаты: что известно

      • 18 марта тесты подтвердили у депутата Сергея Шахова коронавирус. Он путешествовал по Италии. Сначала парламентарий находился в изоляции, однако впоследствии был госпитализирован.
      • Позже стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова – Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.
      • В этот же день появилась информация, что Covid-2019 обнаружили в мажоритарщика Сергея Рудика. Данные об этом подтвердила его коллега.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Верховная Рада Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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