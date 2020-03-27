Внеочередное заседание Рады запланировано на 29 марта – СМИ

Внеочередное заседание парламента запланировано на воскресенье, 29 марта. Его, скорее всего, проведут в сессионном зале.

Нардепы должны собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть пакет "антикоронавирусних" законопроектов. Кроме того, парламентарии могут голосовать за введение чрезвычайного положения в государстве.

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О том, что заседание запланировано на 29 марта, информирует "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Внеочередное заседание парламента планируется пока провести в воскресенье, 29 марта,

– отметил проинформированный человек.

Какие еще вопросы могут рассматривать нардепы во время заседания:

Возможность работы парламента в режиме онлайн;

изменения в бюджет;

законопроект о рынке земли.

Вокруг даты проведения внеочередного заседания Рады идут жаркие дискуссии. Сначала нардепы планировали собраться под куполом 26 марта, однако до сих пор не были подготовлены необходимые законопроекты.

Впоследствии появилась информация о том, что внеочередное заседание депутаты проведут в субботу 28 марта. Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам даже оговорился президент Зеленский. Впрочем, нардепы якобы все же не успевают подготовиться к заседанию 28 марта, поэтому его проведение наиболее вероятно именно на следующий день.

Кроме того, затягивает процесс еще одна неприятность: ряд депутатов уже успели инфицироваться коронавирусом. Сейчас парламентарии также думают, как обезопасить себя и провести заседание как можно быстрее.

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