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      Украинцы, прибывшие из Вьетнама, сопротивляются обсервации и вырываются домой – видео

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      В Борисполь прибыл рейс с эвакуированными украинцами / Фото 24 канала

      Рейс из Вьетнама эвакуировал украинцев в Киев. Однако, они сопротивляются обязательной обсервации и хотят домой.

      В Борисполь на место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию. Соответствующее видео и информацию опубликовал Виталий Глагола в своем телеграмме.

      Узнайте Сколько украинцев эвакуировали до закрытия границы и что делать тем, кто не успел вернуться

      Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропота. Только что приехала полиция и нацгвардия, но не сильно помогает,
      – пишет Глагола.

      Люди агрессивно пытаются выбить дверь и убежать через полосу контроля. Их останавливают люди в защитных костюмах и масках, однако зря. Также прибывшие рейсом кричат, что это незаконно и никто не имеет права их задерживать.

      Украинцы из Вьетнама сопротивляются обсервации – смотрите видео

      Отметим, что и Министерство иностранных дел, и президент Зеленский неоднократно говорили о том, что эвакуированные должны пересидеть в изоляции 14 дней. Министр МВД Арсен Аваков говорил о том, что следить за соблюдением этих правил полиция имеет все полномочия.

      В ряде городов, как например Киев и Черновцы, прибывшие из-за границы заполняют специальные документы, в которых указывают, где именно были и с кем контактировали.

      Карантин і ізоляція
      Разница между карантином и изоляцией / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Эвакуация украинцев Новости Борисполя
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