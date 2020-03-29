Украинцы, прибывшие из Вьетнама, сопротивляются обсервации и вырываются домой – видео

Рейс из Вьетнама эвакуировал украинцев в Киев. Однако, они сопротивляются обязательной обсервации и хотят домой.

В Борисполь на место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию. Соответствующее видео и информацию опубликовал Виталий Глагола в своем телеграмме.

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Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропота. Только что приехала полиция и нацгвардия, но не сильно помогает,

– пишет Глагола.

Люди агрессивно пытаются выбить дверь и убежать через полосу контроля. Их останавливают люди в защитных костюмах и масках, однако зря. Также прибывшие рейсом кричат, что это незаконно и никто не имеет права их задерживать.

Украинцы из Вьетнама сопротивляются обсервации – смотрите видео

Отметим, что и Министерство иностранных дел, и президент Зеленский неоднократно говорили о том, что эвакуированные должны пересидеть в изоляции 14 дней. Министр МВД Арсен Аваков говорил о том, что следить за соблюдением этих правил полиция имеет все полномочия.

В ряде городов, как например Киев и Черновцы, прибывшие из-за границы заполняют специальные документы, в которых указывают, где именно были и с кем контактировали.



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