Украинцы, прибывшие из Вьетнама, сопротивляются обсервации и вырываются домой – видео
Рейс из Вьетнама эвакуировал украинцев в Киев. Однако, они сопротивляются обязательной обсервации и хотят домой.
В Борисполь на место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию. Соответствующее видео и информацию опубликовал Виталий Глагола в своем телеграмме.
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Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропота. Только что приехала полиция и нацгвардия, но не сильно помогает,
– пишет Глагола.
Люди агрессивно пытаются выбить дверь и убежать через полосу контроля. Их останавливают люди в защитных костюмах и масках, однако зря. Также прибывшие рейсом кричат, что это незаконно и никто не имеет права их задерживать.
Украинцы из Вьетнама сопротивляются обсервации – смотрите видео
Отметим, что и Министерство иностранных дел, и президент Зеленский неоднократно говорили о том, что эвакуированные должны пересидеть в изоляции 14 дней. Министр МВД Арсен Аваков говорил о том, что следить за соблюдением этих правил полиция имеет все полномочия.
В ряде городов, как например Киев и Черновцы, прибывшие из-за границы заполняют специальные документы, в которых указывают, где именно были и с кем контактировали.
Разница между карантином и изоляцией / Инфографика 24 канала
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