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      Українці, які прибули з В'єтнаму, опираються обсервації і вириваються додому – відео

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      До Борисполя прибув рейс з евакуйованими українцями / Фото 24 каналу

      Рейс з В'єтнаму евакуював українців до Києва. Однак, вони опираються обов'язковій обсервації та хочуть додому.

      У Бориспіль на місце події довелося викликати поліцію і Нацгвардію. Відповідне відео та інформацію опублікував Віталій Глагола у своєму телеграмі.

      Дізнайтеся Скільки українців евакуювали до закриття кордону і що робити тим, хто не встиг повернутися

      Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропоту. Щойно. Приїхала поліція і нацгвардія, але не сильно допомагає,
      – пише Глагола.

      Люди агресивно намагаються вибити двері і просто втекти через смугу контролю. Їх спиняють люди у захисних костюмах і масках, однак даремно. Також прибулі рейсом кричать, що це незаконно і ніхто не має права їх затримувати.

      Українці з В'єтнаму опираються обсервації – дивіться відео

      Зазначимо, що і Міністерство закордонних справ, і президент Зеленський неоднаразово говорили про те, що евакуйовані мають пересидіти в ізоляції 14 днів. Міністр МВС Арсен Аваков говорив про те, що слідкувати за дотриманням цих правил поліція має усі повноваження.

      У низці міст, як наприклад Київ і Чернівці, прибулі з-за кордону заповнюють спеціальні документи, у яких вказують, де саме були і з ким контактували. 

      Карантин і ізоляція
      Різниця між карантином і ізоляцією / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Евакуація українців Новини Борисполя
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