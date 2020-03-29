Українці, які прибули з В'єтнаму, опираються обсервації і вириваються додому – відео

Рейс з В'єтнаму евакуював українців до Києва. Однак, вони опираються обов'язковій обсервації та хочуть додому.

У Бориспіль на місце події довелося викликати поліцію і Нацгвардію. Відповідне відео та інформацію опублікував Віталій Глагола у своєму телеграмі.

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Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропоту. Щойно. Приїхала поліція і нацгвардія, але не сильно допомагає,

– пише Глагола.

Люди агресивно намагаються вибити двері і просто втекти через смугу контролю. Їх спиняють люди у захисних костюмах і масках, однак даремно. Також прибулі рейсом кричать, що це незаконно і ніхто не має права їх затримувати.

Українці з В'єтнаму опираються обсервації – дивіться відео

Зазначимо, що і Міністерство закордонних справ, і президент Зеленський неоднаразово говорили про те, що евакуйовані мають пересидіти в ізоляції 14 днів. Міністр МВС Арсен Аваков говорив про те, що слідкувати за дотриманням цих правил поліція має усі повноваження.

У низці міст, як наприклад Київ і Чернівці, прибулі з-за кордону заповнюють спеціальні документи, у яких вказують, де саме були і з ким контактували.



Різниця між карантином і ізоляцією / Інфографіка 24 каналу