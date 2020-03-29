Украинцы со спецрейсов жалуются на принудительное подписание документов на обсервацию: видео
Украинские граждане, которые должны прибыть спецрейсами из Катара и Индонезии, пожаловались на действия украинской власти. Они утверждают, что их заставляют подписать документы о принудительной обсервации в Украине за свой счет.
Об этом рассказывают сами пассажиры, разместив видеообращение в соцсетях. По их словам, самолеты отказываются совершать рейсы, пока все украинцы не подпишут документы.
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Аналогичные жалобы поступают и от пассажиров из Индонезии.
Смотрите видео обращения пассажирки рейса Доха (Катар) – Киев
Отметим, что сегодня украинцы, которые возвращались из Вьетнама в Киев, устроили скандал в аэропорту "Борисполь". Они сопротивлялись обсервации и пытались прорваться через полосу контроля.
Их останавливали люди в защитных костюмах и масках, однако зря. Также прибывшие рейсом кричат, что это незаконно и никто не имеет права их задерживать.
На место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию.
Что известно о принудительной обсервации украинцев, которые возвращаются из-за границы
- Всем гражданам Украины, которые в эти дни будут прибывать домой специальными рейсами, придется пройти обсервацию.
- Таким образом МВД вводит жесткий режим пропуска для украинцев, чтобы предотвратить распространение коронавируса внутри страны.
- Глава МВД Арсен Аваков объяснил, что говорится о спецрейсах, которые забирают людей из Вьетнама, Таиланда и других стран Азии. Все эти люди пройдут проверку и принудительную обсервацию, и только потом – тест на коронавирус. После этого они смогут выйти на свободу.
Разница между карантином и изоляцией / Инфографика 24 канала
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