Украинцы со спецрейсов жалуются на принудительное подписание документов на обсервацию: видео

Украинские граждане, которые должны прибыть спецрейсами из Катара и Индонезии, пожаловались на действия украинской власти. Они утверждают, что их заставляют подписать документы о принудительной обсервации в Украине за свой счет.

Об этом рассказывают сами пассажиры, разместив видеообращение в соцсетях. По их словам, самолеты отказываются совершать рейсы, пока все украинцы не подпишут документы.

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Аналогичные жалобы поступают и от пассажиров из Индонезии.

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Отметим, что сегодня украинцы, которые возвращались из Вьетнама в Киев, устроили скандал в аэропорту "Борисполь". Они сопротивлялись обсервации и пытались прорваться через полосу контроля.

Их останавливали люди в защитных костюмах и масках, однако зря. Также прибывшие рейсом кричат, что это незаконно и никто не имеет права их задерживать.

На место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию.

Что известно о принудительной обсервации украинцев, которые возвращаются из-за границы

Всем гражданам Украины, которые в эти дни будут прибывать домой специальными рейсами, придется пройти обсервацию.

Таким образом МВД вводит жесткий режим пропуска для украинцев, чтобы предотвратить распространение коронавируса внутри страны.

Глава МВД Арсен Аваков объяснил, что говорится о спецрейсах, которые забирают людей из Вьетнама, Таиланда и других стран Азии. Все эти люди пройдут проверку и принудительную обсервацию, и только потом – тест на коронавирус. После этого они смогут выйти на свободу.



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