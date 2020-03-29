20:04
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украинцы со спецрейсов жалуются на принудительное подписание документов на обсервацию: видео

      - Читати новину українською
      Украинцев со спецрейсов из Азии вынуждают к принудительной обсервации / twitter.com/komadovsky

      Украинские граждане, которые должны прибыть спецрейсами из Катара и Индонезии, пожаловались на действия украинской власти. Они утверждают, что их заставляют подписать документы о принудительной обсервации в Украине за свой счет.

      Об этом рассказывают сами пассажиры, разместив видеообращение в соцсетях. По их словам, самолеты отказываются совершать рейсы, пока все украинцы не подпишут документы.

      Смотрите также Украинцы, прибывшие из Вьетнама, сопротивляются обсервации и вырываются домой – видео

      Аналогичные жалобы поступают и от пассажиров из Индонезии.

      Смотрите видео обращения пассажирки рейса Доха (Катар) – Киев

      Отметим, что сегодня украинцы, которые возвращались из Вьетнама в Киев, устроили скандал в аэропорту "Борисполь". Они сопротивлялись обсервации и пытались прорваться через полосу контроля.

      Их останавливали люди в защитных костюмах и масках, однако зря. Также прибывшие рейсом кричат, что это незаконно и никто не имеет права их задерживать.

      На место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию.

      Что известно о принудительной обсервации украинцев, которые возвращаются из-за границы

      • Всем гражданам Украины, которые в эти дни будут прибывать домой специальными рейсами, придется пройти обсервацию.
      • Таким образом МВД вводит жесткий режим пропуска для украинцев, чтобы предотвратить распространение коронавируса внутри страны.
      • Глава МВД Арсен Аваков объяснил, что говорится о спецрейсах, которые забирают людей из Вьетнама, Таиланда и других стран Азии. Все эти люди пройдут проверку и принудительную обсервацию, и только потом – тест на коронавирус. После этого они смогут выйти на свободу.

      карантин самоізоляція
      Разница между карантином и изоляцией / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Министерство внутренних дел Украинские туристы застряли за рубежом Карантин в Украине 2020 Эвакуация украинцев Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 19:00 Каким будет мир после коронавируса, – Financial Times
      Блоги 6809
      сегодня , 18:00 Короновирус с Куршавеля в Киев: как украинские олигархи доотдыхались
      Блоги 17341
      сегодня , 15:29 Коронавирус в Испании: зарегистрировано большее количество смертей, чем в Китае
      Здорове життя 42138
      сегодня , 17:25 Еще один "Слуга народа" Владимир Ватрас инфицирован коронавирусом
      Новини України 6631
      сегодня , 17:10 Новости коронавирус 29 марта: 418 случаев в Украине, умер бывший заместитель Киевской ОГА
      Новини України 7418
      сегодня , 13:40 В Одессе подрались из-за портрета Сталина на автомобиле: фото
      Новини України 3987
      сегодня , 16:00 Российско-украинская война: Путину не избежать ответственности
      Блоги 31722
      сегодня , 13:22 В России коронавирус подозревают у 180 тысяч человек
      Новини світу 4561
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:30 Массовое возвращение украинцев из-за границы и как экономить во время карантина – видео недели
      Марина Васильєва
      сегодня , 18:30 Слушания по делу МН17 в Нидерландах: почему украинские судьи застряли в прошлом
      Ірина Шиба
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук