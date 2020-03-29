Українці зі спецрейсів скаржаться на примусове підписання документів щодо обсервації: відео
Українські громадяни, які мають прибути спецрейсами з Катару та Індонезії, поскаржились на дії української влади. Вони стверджують, що їх змушують підписати документи щодо примусової обсервації в Україні за власний рахунок.
Про це розповідають самі пасажири, публікуючи відеозвернення в соцмережах. За їхніми словами, літаки відмовляються здійснювати рейси, доки усі українців не підпишуть документи.
Дивіться також Українці, які прибули з В'єтнаму, опираються обсервації і вириваються додому – відео
Аналогічні скарги надходять і від пасажирів з Індонезії.
Дивіться відео звернення пасажирки рейсу Доха (Катар) – Київ
Відзначимо, що сьогодні українці, які поверталися з В'єтнаму до Києва влаштували скандал в аеропорту "Бориспіль". Вони опирались обсервації і намагалися прорватися через смугу контролю.
Їх спиняли люди у захисних костюмах і масках, однак даремно. Також прибулі рейсом кричать, що це незаконно і ніхто не має права їх затримувати.
На місце події довелося викликати поліцію і Нацгвардію.
Що відомо про примусову обсервацію українців, які повертаються з-за кордону
- Усім громадян України, які цими днями прибуватимуть додому спеціальними рейсами, доведеться пройти обсервацію.
- Таким чином МВС запроваджує жорсткіший режим пропуску для українців, аби запобігти поширенню коронавірусу всередині країни.
- Глава МВС Арсен Аваков пояснив, що мовиться про спецрейси, які забирають людей з В'єтнаму, Таїланду та інших країн Азії. Усі ці люди пройдуть перевірку і примусову обсервацію, і тільки потім – тест на коронавірус. Після цього вони зможуть вийти на свободу.
Різниця між карантином і ізоляцією / Інфографіка 24 каналу
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