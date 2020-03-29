Українці зі спецрейсів скаржаться на примусове підписання документів щодо обсервації: відео

Українські громадяни, які мають прибути спецрейсами з Катару та Індонезії, поскаржились на дії української влади. Вони стверджують, що їх змушують підписати документи щодо примусової обсервації в Україні за власний рахунок.

Про це розповідають самі пасажири, публікуючи відеозвернення в соцмережах. За їхніми словами, літаки відмовляються здійснювати рейси, доки усі українців не підпишуть документи.

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Аналогічні скарги надходять і від пасажирів з Індонезії.

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Відзначимо, що сьогодні українці, які поверталися з В'єтнаму до Києва влаштували скандал в аеропорту "Бориспіль". Вони опирались обсервації і намагалися прорватися через смугу контролю.

Їх спиняли люди у захисних костюмах і масках, однак даремно. Також прибулі рейсом кричать, що це незаконно і ніхто не має права їх затримувати.

На місце події довелося викликати поліцію і Нацгвардію.

Що відомо про примусову обсервацію українців, які повертаються з-за кордону

Усім громадян України, які цими днями прибуватимуть додому спеціальними рейсами, доведеться пройти обсервацію.

Таким чином МВС запроваджує жорсткіший режим пропуску для українців, аби запобігти поширенню коронавірусу всередині країни.

Глава МВС Арсен Аваков пояснив, що мовиться про спецрейси, які забирають людей з В'єтнаму, Таїланду та інших країн Азії. Усі ці люди пройдуть перевірку і примусову обсервацію, і тільки потім – тест на коронавірус. Після цього вони зможуть вийти на свободу.



Різниця між карантином і ізоляцією / Інфографіка 24 каналу