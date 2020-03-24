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      Прокуратура открыла дело из-за сокрытия клиникой Eurolab случаев заражения коронавирусом

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      Прокуратура возбудила уголовное дело из-за вероятного сокрытия клиникой Eurolab нескольких случаев коронавируса. Говорится о результатах анализов четырех депутатов и бизнесменов, которые летали в Европу и заразились там коронавирусом.

      Прокуроры уже прислали повестки на допрос руководству клиники. Эту информацию телеграм-каналу Teza подтвердила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

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      Дело возбудили по статье 325 (ч 1.) Уголовного кодекса – "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

      Что известно о скандале вокруг сокрытия результатов анализа на коронавирус

      • По данным СМИ, по меньшей мере четверо VIP-пациентов получили положительный результат на коронавирус в клинике Eurolab после посещения французского горнолыжного курорта Куршавель.
      • Клиника, узнав положительный диагноз, не сообщила об этом в официальные органы Украины.
      • В клинике отправили тесты на проверку не в центральную лабораторию Киева, а в Германию. Однако немецкие представители сообщили о результате в государственные органы Украины.
      • По данным Министерства здравоохранения, несколько человек, прилетевших с этого курорта после 8 марта, заразились коронавирусом. Среди них был и Сергей Шахов, депутат из группы "Доверие", у которого медики 19 марта диагностировали инфекцию.
      • Представителям Минздрава пришлось проверять десятки людей, с которыми эти лица могли контактировать в течение четырех дней, пока скрывались данные тестов.
      • По состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов еще находились в отделении Александровской больницы.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Сергей Шахов Новости политики
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