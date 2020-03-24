Прокуратура открыла дело из-за сокрытия клиникой Eurolab случаев заражения коронавирусом

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за вероятного сокрытия клиникой Eurolab нескольких случаев коронавируса. Говорится о результатах анализов четырех депутатов и бизнесменов, которые летали в Европу и заразились там коронавирусом.

Прокуроры уже прислали повестки на допрос руководству клиники. Эту информацию телеграм-каналу Teza подтвердила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец. Советуем ознакомиться Коронавирус и штрафы: кого и какая ждет ответственность за нарушение карантина Дело возбудили по статье 325 (ч 1.) Уголовного кодекса – "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". Что известно о скандале вокруг сокрытия результатов анализа на коронавирус По данным СМИ, по меньшей мере четверо VIP-пациентов получили положительный результат на коронавирус в клинике Eurolab после посещения французского горнолыжного курорта Куршавель.

Клиника, узнав положительный диагноз, не сообщила об этом в официальные органы Украины.

В клинике отправили тесты на проверку не в центральную лабораторию Киева, а в Германию. Однако немецкие представители сообщили о результате в государственные органы Украины.

По данным Министерства здравоохранения, несколько человек, прилетевших с этого курорта после 8 марта, заразились коронавирусом. Среди них был и Сергей Шахов, депутат из группы "Доверие", у которого медики 19 марта диагностировали инфекцию.

Представителям Минздрава пришлось проверять десятки людей, с которыми эти лица могли контактировать в течение четырех дней, пока скрывались данные тестов.

По состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов еще находились в отделении Александровской больницы.

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