Коронавирус и штрафы: кого и какая ждет ответственность за нарушение карантина

Верховная Рада приняла временный закон о мерах по предотвращению пандемии коронавируса. В частности, ввела ответственность за нарушение карантина. Что ждет нарушителей, – в материале сайта 24 канала.

Штрафы за нарушение карантина действуют во многих странах

Как рассказывает 24 каналу юрист Василий Мирошниченко, штрафы за невыполнение закона о мерах предотвращения коронавируса практикуют во всем мире. Некоторые страны даже ввели комендантский час. В частности, запрещается выходить из домов ночью. Или в случае такой необходимости при себе иметь текст, с какой целью вы покинули помещение. Чтобы таким образом ограничить контакт с правоохранителями.

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В Китае была введена жесткая система карантина – населенные пункты разбили на секторы. Жители сектора А не могли ничего купить в секторе Б. А в некоторых секторах еду доставляли через окна. Людей без масок направляли на принудительную изоляцию,

– замечает Василий Мирошниченко.



Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавирус / Инфографика 24 канала

Кстати, глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил, что каждый, кто решил выйти из дома в условиях пандемии, должен быть способным доказать обоснованность перемещения. Для этого необходимо заполнить формуляр, в котором указать имя, фамилию, дату рождения, адрес и причину перемещения.

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Василий Мирошниченко также рекомендует носить с собой документы, удостоверяющие личность. Потому что полиция имеет расширенные права.

Штрафы за отсутствие маски в общественном транспорте



За отсутствие маски в общественном транспорте могут оштрафовать / Фото Getty

За отсутствие защитной маски правоохранители имеют право вас оштрафовать. На первый раз это может быть только предупреждение. Если человек постоянно будет нарушать это требование, то рано или поздно его оштрафуют. Поэтому, советует Василий Мирошниченко, даже, если в аптеке нет масок, ее можно сделать самостоятельно из марли или гигиенической бумаги. Такой маски достаточно для выполнения требований законодательства – ездить в общественном транспорте.

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Какая ответственность предусмотрена законом

Нарушение обсервации влечет за собой административное наказание, умышленное заражение людей – уголовную ответственность. В частности, предусматривается такое наказание за нарушение норм по предотвращению пандемии коронавируса:

штраф от 17 тысяч до 51 тысяч гривен;

арест на срок до шести месяцев;

ограничение свободы на срок до трех лет;

лишение свободы на срок до трех лет.

должностные лица, которые нарушили правила карантинного режима, будут обязаны выплатить штраф в размере от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен.

Если действия человека стали причиной гибели людей или привели к другим тяжелым последствиям, наказание может увеличиться до 8 лет лишения свободы.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

По словам Василия Мирошниченко, что касается, например, магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, их надо закрыть. А если они этого не делают, то тогда должны платить штраф. Это нарушение требований, которые могут обеспечить выживание нации.

Что касается уголовной ответственности, юрист отмечает: наказание введено по аналогии со статьей УК за умышленное заражение венерической болезнью.

Если человек знает, что болен коронавирусом, убегает из больницы, общается с другими, а они потом заболеют, то за это должно быть наказание,

– подчеркивает Василий Мирошниченко.

В то же время, отмечает юрист, во время эпидемии сложно проводить следственные действия. К тому же это опасно – для следователей, прокуроров, свидетелей, потерпевших. Впрочем, срок давности остается. Эпидемия когда-то закончится и нарушителей потом могут и наказать . Поэтому угроза наказания реальна. Но это не будет мгновенно.