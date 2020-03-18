Коронавірус і штрафи: кого і яка чекає відповідальність за порушення карантину

Верховна Рада ухвалила тимчасовий закон про заходи щодо запобігання пандемії коронавірусу. Зокрема, ввела відповідальність за порушення карантину. Що чекає на порушників, – в матеріалі сайту 24 каналу.

Штрафи за порушення карантину діють у багатьох країнах

Як розповідає 24 каналу юрист Василь Мірошниченко, штрафи за невиконання закону про заходи запобігання коронавірусу практикують у всьому світі. Деякі країни навіть ввели комендантську годину. Зокрема, забороняється виходити з будинків уночі. Або в разі такої потреби при собі мати текст, з якою метою ви покинули помешкання. Щоб таким чином обмежити контакт з правоохоронцями.

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У Китаї була введена жорстка система карантину – населені пункти розбили на сектори. Жителі сектору А не могли нічого купити в секторі Б. А в деяких секторах їжу доставляли через вікна. Людей без масок направляли на примусову ізоляцію,

– зауважує Василь Мірошниченко.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

До речі, глава МВС Франції Крістоф Кастанер оголосив, що кожен, хто вирішив вийти з дому в умовах пандемії, повинен бути здатним довести обґрунтованість переміщення. Для цього необхідно заповнити формуляр, в якому вказати ім'я, прізвище, дату народження, адресу і причину переміщення.

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Василь Мірошниченко також рекомендує носити з собою документи, що засвідчують особу. Бо поліція має розширені права.

Штрафи за відсутність маски в громадському транспорті



За відсутність маски в громадському транспорті можуть оштрафувати / Фото Getty

За відсутність захисної маски правоохоронці мають право вас оштрафувати. На перший раз це може буди лише попередження. Якщо людина постійно порушуватиме цю вимогу, то рано чи пізно її оштрафують. Тому, радить Василь Мірошниченко, навіть, якщо в аптеці немає масок, її можна зробити самостійно з марлі або гігієнічного паперу. Такої маски достатньо для виконання вимог законодавства – їздити в громадському транспорті.

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Яка відповідальність передбачена законом

Порушення обсервації тягне за собою адміністративне покарання, умисне зараження людей – кримінальну відповідальність. Зокрема, передбачається таке покарання за порушення норм щодо запобігання пандемії коронавірусу:

штраф від 17 тисяч до 51 тисяч гривень;

арешт на строк до шести місяців;

обмеження волі на строк до трьох років;

позбавлення волі на строк до трьох років.

посадові особи, які порушили правила карантинного режиму, будуть зобов'язані виплатити штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Якщо дії людини стали причиною загибелі людей або призвели до інших тяжких наслідків, покарання може збільшитися до 8 років позбавлення волі.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

За словами Василя Мірошниченка, що стосується, приміром, магазинів, які торгують товарами не першої необхідності, їх треба закрити. А якщо вони цього не роблять, то тоді мусять платити штраф. Це порушення вимог, які можуть забезпечити виживання нації.

Що стосується кримінальної відповідальності, юрист зазначає: покарання введено за аналогією із статтею ККУ за умисне зараження венеричною хворобою.

Якщо людина знає, що хвора на коронавірус, тікає з лікарні, спілкується з іншими, а вони потім захворіють, то за це повинно бути покарання,

– підкреслює Василь Мірошниченко.

Водночас, зауважує юрист, під час епідемії складно проводити слідчі дії. До того ж це небезпечно – для слідчих, прокурорів, свідків, потерпілих. Утім, термін давності залишається. Епідемія колись завершиться і порушників потім можуть і покарати . Тому загроза покарання за реальна. Але це не буде миттєво.