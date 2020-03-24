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      Прокуратура відкрила справу через приховання клінікою Eurolab випадків зараження коронавірусом

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      Клініка Eurolab могла приховати аналізи на коронавірус / eurolab.clinic

      Прокуратура порушила кримінальну справу через ймовірне приховування клінікою Eurolab декількох випадків коронавірусу. Мовиться про результати аналізів чотирьох депутатів і бізнесменів, які літали до Європи і заразилися там коронавірусом.

      Прокурори вже надіслали повістки на допит керівництву клініки. Цю інформацію телеграм-каналу Teza підтвердила речниця Київської прокуратури Надія Максимець.

      Радимо ознайомитись Коронавірус і штрафи: кого і яка чекає відповідальність за порушення карантину

      Справу порушили за статтею 325 (ч 1.) Кримінального кодексу - "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".

      Що відомо про скандал із приховання результатів аналізу на коронавірус

      • За даними ЗМІ щонайменше четверо VIP-пацієнтів отримали позитивний результат на коронавірус у клініці Eurolab після відвідин французького гірськолижного курорту Куршавель.
      • Клініка дізнавшись позитивний діагноз, не повідомила про це офіційні органи України.
      • У клініці відправили тести на перевірку не в центральну лабораторію Києва, а в Німеччину. Однак німецькі представники повідомили про результат державні органи України.
      • За даними Міністерства охорони здоров'я, кілька людей, які прилетіли з цього курорту після 8 березня – заразилися коронавірусом. Серед них був і Сергій Шахов, депутат з групи "Довіра", у якого медики 19 березня діагностували інфекцію.
      • Представникам МОЗ доведелося перевіряти десятки людей, з якими ці особи могли контактувати впродовж чотирьох днів, протягом котрих приховувалися дані тестів.
      • Станом на 23 березня троє з чотирьох пацієнтів ще перебували у відділенні Олександрівської лікарні. 

      коронавірус карантин
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Сергій Шахов
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