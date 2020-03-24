Прокуратура відкрила справу через приховання клінікою Eurolab випадків зараження коронавірусом

Прокуратура порушила кримінальну справу через ймовірне приховування клінікою Eurolab декількох випадків коронавірусу. Мовиться про результати аналізів чотирьох депутатів і бізнесменів, які літали до Європи і заразилися там коронавірусом.

Прокурори вже надіслали повістки на допит керівництву клініки. Цю інформацію телеграм-каналу Teza підтвердила речниця Київської прокуратури Надія Максимець. Радимо ознайомитись Коронавірус і штрафи: кого і яка чекає відповідальність за порушення карантину Справу порушили за статтею 325 (ч 1.) Кримінального кодексу - "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням". Що відомо про скандал із приховання результатів аналізу на коронавірус За даними ЗМІ щонайменше четверо VIP-пацієнтів отримали позитивний результат на коронавірус у клініці Eurolab після відвідин французького гірськолижного курорту Куршавель.

Клініка дізнавшись позитивний діагноз, не повідомила про це офіційні органи України.

У клініці відправили тести на перевірку не в центральну лабораторію Києва, а в Німеччину. Однак німецькі представники повідомили про результат державні органи України.

За даними Міністерства охорони здоров'я, кілька людей, які прилетіли з цього курорту після 8 березня – заразилися коронавірусом. Серед них був і Сергій Шахов, депутат з групи "Довіра", у якого медики 19 березня діагностували інфекцію.

Представникам МОЗ доведелося перевіряти десятки людей, з якими ці особи могли контактувати впродовж чотирьох днів, протягом котрих приховувалися дані тестів.

Станом на 23 березня троє з чотирьох пацієнтів ще перебували у відділенні Олександрівської лікарні.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу