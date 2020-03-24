Зараженный коронавирусом священник из Тернопольщины контактировал с более полусотней людей

Священнослужителя из Тернопольщины Олега Винникова госпитализировали с подозрением на коронавирус 19 марта. К сожалению, его тест дал положительный результат. Сейчас он лежит в реанимации. В МВД говорят, что после заражения до госпитализации он успел установить контакты с не менее чем 500 людьми.

Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова".

К теме! На Тернопольщине уже второй больной коронавирусом

По его словам, в полиции посчитали, что он за неделю контактировал с более 500 человек.

В частности, он

был на церковных службах,

отправлял похоронные процессии.

Сейчас мы разыскиваем этих людей. Все, кто контактировал с Олегом Винниковым, пожалуйста, или остаетесь дома, или звоните вашим врачам, если у вас появились симптомы. Вы могли заразиться от него. В этом нет ничего постыдного. Он не знал, что он был болен, к огда общался с вами,

– обратился к украинцам Геращенко.

Он добавил, что этими цифрами показывает масштаб, что будет, если не будут остановлены действия многих людей, которые относятся к этому несерьезно. Ведь был введен карантин. И украинские власти просили священнослужителей всех обрядов остановить службы и массовое общение с людьми.

Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине:

Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник;

После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации;

Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.