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      Зараженный коронавирусом священник из Тернопольщины контактировал с более полусотней людей

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      Священнослужителя из Тернопольщины Олега Винникова госпитализировали с подозрением на коронавирус 19 марта. К сожалению, его тест дал положительный результат. Сейчас он лежит в реанимации. В МВД говорят, что после заражения до госпитализации он успел установить контакты с не менее чем 500 людьми.

      Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова".

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      По его словам, в полиции посчитали, что он за неделю контактировал с более 500 человек.

      В частности, он

      • был на церковных службах,
      • отправлял похоронные процессии.

      Сейчас мы разыскиваем этих людей. Все, кто контактировал с Олегом Винниковым, пожалуйста, или остаетесь дома, или звоните вашим врачам, если у вас появились симптомы. Вы могли заразиться от него. В этом нет ничего постыдного. Он не знал, что он был болен, когда общался с вами,
      – обратился к украинцам Геращенко.

      Он добавил, что этими цифрами показывает масштаб, что будет, если не будут остановлены действия многих людей, которые относятся к этому несерьезно. Ведь был введен карантин. И украинские власти просили священнослужителей всех обрядов остановить службы и массовое общение с людьми.

      Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине:

      • Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник;
      • После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации;
      • Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
      • На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Антон Геращенко Новости Здоровье Здоровье Министерство внутренних дел Тернополь Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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