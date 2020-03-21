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      На Тернопольщине вводят режим чрезвычайной ситуации

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      В Тернопольской области зарегистрировали первый подтвержденный случай заболевания короновирусом. Теперь в области вводят режим чрезвычайной ситуации.

      Об этом сообщил депутат областного совета Богдан Лихой в фейсбуке.

      Важно В Украине коронавирусом заболел 41 человек: новый случай на Тернопольщине

      Заметим, что первый случай заболевания коронавирусом подтвердили 20 марта. Covid-19 подхватил 57-летний житель тернополя.

      По состоянию на 20 марта 23: 50 в Украине зафиксировали уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, один человек выздоровел.

      Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?
      Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

       

      В России зафиксировали еще 54 случая заражения коронавирусом
      20 марта
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Чрезвычайное происшествие Тернополь Новости Украины
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