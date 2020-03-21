На Тернопольщине вводят режим чрезвычайной ситуации

В Тернопольской области зарегистрировали первый подтвержденный случай заболевания короновирусом. Теперь в области вводят режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил депутат областного совета Богдан Лихой в фейсбуке.

Важно В Украине коронавирусом заболел 41 человек: новый случай на Тернопольщине

Заметим, что первый случай заболевания коронавирусом подтвердили 20 марта. Covid-19 подхватил 57-летний житель тернополя.

По состоянию на 20 марта 23: 50 в Украине зафиксировали уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, один человек выздоровел.

Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?

Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.