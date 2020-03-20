На Тернопільщині вводять режим надзвичайної ситуації

У Тернопільській області зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання на короновірус. Тепер в області вводять режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив депутат обласної ради Богдан Лихий у фейсбуці.

Важливо В Україні на коронавірус захворіла 41 людина: новий випадок на Тернопільщині

Зауважимо, що перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили 20 березня. Covid-19 підхопив 57-річний тернополянин.

Станом на 20 березня 23:50 в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна людина одужала.

Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Головне про коронавірус в Україні

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.

МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Відтак Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. У Львові за такою схемою працюватимуть Uklon та Bolt.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу