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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      На Тернопільщині вводять режим надзвичайної ситуації

      - Читать новость на русском
      Коронавірус на Тернопільщині / dnpr.com.ua

      У Тернопільській області зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання на короновірус. Тепер в області вводять режим надзвичайної ситуації.

      Про це повідомив депутат обласної ради Богдан Лихий у фейсбуці.

      Важливо В Україні на коронавірус захворіла 41 людина: новий випадок на Тернопільщині

      Зауважимо, що перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили 20 березня. Covid-19 підхопив 57-річний тернополянин.

      Станом на 20 березня 23:50 в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна людина одужала.

      Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

      20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.

       

       

      Головне про коронавірус в Україні

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.
      • МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Відтак Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. У Львові за такою схемою працюватимуть Uklon та Bolt.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      В Росії зафіксували ще 54 випадки зараження коронавірусом
      20 березня
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Надзвичайні ситуації Тернопіль Новини України
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