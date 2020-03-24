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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Заражений коронавірусом священник із Тернопільщини контактував із понад пів сотнею людей

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      У МВС порахували, зі скількома людьми контактував заражений коронавірусом священик із Тернопільщини: цифра вражає / Фото з відкритих джерел

      Священнослужителя з Тернопільщини Олега Винникова госпіталізували з підозрою на коронавірус 19 березня. На жаль, його тест дав позитивний результат. Зараз він лежить у реанімації. У МВС кажуть, що після зараження до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми.

      Про це розповів заступник очільника МВС Антон Геращенко у ефірі програми "Свобода слова".

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      За його словами, в поліції порахували, що він за тиждень контактував із понад 500 людей.

      Зокрема, він

      • був на церковних службах,
      • відправляв похоронні процесії.

      Зараз ми розшукуємо цих людей. Всі, хто контактував з Олегом Винниковим, будь ласка, або залишаєтеся вдома, або телефонуйте вашим лікарям, якщо у вас з’явилися симптоми. Ви могли заразитися від нього. В цьому немає нічого ганебного. Він не знав, що він був хворим. Коли спілкувався з вами,
      – звернувся до українців Геращенко.

      Він додав, що цими цифрами показує масштаб, що буде, якщо не буде зупинено дії багатьох людей, які ставляться до цього несерйозно. Адже було запроваджено карантин. І українська влада просила священнослужителів усіх обрядів зупинити служби та масове спілкування з людьми.

      Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині:

      • Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник;
      • Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації;
      • Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.
      • На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

      заборони в україні на час карантину через коронавірус
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус 23 березня: померло 16 000 людей, на боротьбу з вірусом піде 2 роки
      23 березня
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Антон Геращенко Новини Здоров'я Здоров'я Міністерство внутрішніх справ Тернопіль Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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