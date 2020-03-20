На Тернопільщині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
У Тернопільській області зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання на короновірус. Хворим виявився житель міста Заліщики.
Результат тесту на коронавірус перевірили у Києві, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
Важливо У Чернівецькій області підтвердили ще 10 випадків коронавірусу
Колишній очільник Тернопільської області Степан Барна у фейсбуці написав, що у 57-річного тернополянина підтвердили коронавірус.
Наразі обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб,
– зазначив Барна.
Станом на 20 березня 22:45 в Україні зафіксували вже 40 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна людина одужала.
Скільки в Україні хворих на коронавірус:
25 – у Чернівецькій області;
3 – у Києві.
3 – у Київській області;
2 – у Житомирській області;
2 – в Івано-Франківській (1 летальний);
2 – у Дніпропетровській області;
1 – у Донецькій;
1 – у Харківській області;
1 – у Львівській області.
Коронавірус в Україні: головне
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.
- МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Відтак Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. У Львові за такою схемою працюватимуть Uklon та Bolt.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу