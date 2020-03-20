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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      На Тернопільщині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Коронавірус в Україні / unsplash.com

      У Тернопільській області зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання на короновірус. Хворим виявився житель міста Заліщики.

      Результат тесту на коронавірус перевірили у Києві, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.

      Важливо У Чернівецькій області підтвердили ще 10 випадків коронавірусу

      Колишній очільник Тернопільської області Степан Барна у фейсбуці написав, що у 57-річного тернополянина підтвердили коронавірус.

      Наразі обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб,
      – зазначив Барна.

      Станом на 20 березня 22:45 в Україні зафіксували вже 40 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна людина одужала.

      Скільки в Україні хворих на коронавірус:

      25 – у Чернівецькій області;
      3 – у Києві.
      3 – у Київській області;
      2 – у Житомирській області;
      2 – в Івано-Франківській (1 летальний);
      2 – у Дніпропетровській області;
      1 – у Донецькій;
      1 – у Харківській області;
      1 – у Львівській області.

      Коронавірус в Україні: головне

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.
      • МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Відтак Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. У Львові за такою схемою працюватимуть Uklon та Bolt.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Тернопіль Лікування Здоров'я
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