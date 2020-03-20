На Тернопільщині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У Тернопільській області зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання на короновірус. Хворим виявився житель міста Заліщики.

Результат тесту на коронавірус перевірили у Києві, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.

Важливо У Чернівецькій області підтвердили ще 10 випадків коронавірусу

Колишній очільник Тернопільської області Степан Барна у фейсбуці написав, що у 57-річного тернополянина підтвердили коронавірус.

Наразі обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб,

– зазначив Барна.

Станом на 20 березня 22:45 в Україні зафіксували вже 40 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна людина одужала.

Скільки в Україні хворих на коронавірус:

25 – у Чернівецькій області;

3 – у Києві.

3 – у Київській області;

2 – у Житомирській області;

2 – в Івано-Франківській (1 летальний);

2 – у Дніпропетровській області;

1 – у Донецькій;

1 – у Харківській області;

1 – у Львівській області.

Коронавірус в Україні: головне

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.

МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Відтак Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. У Львові за такою схемою працюватимуть Uklon та Bolt.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу