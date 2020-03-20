На Тернопольщине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Тернопольской области зарегистрировали первый подтвержденный случай заболевания короновирусом. Больным оказался житель города Залещики.
Результат теста на коронавирус проверили в Киеве, отметили в Министерстве здравоохранения.
Важно В Черновицкой области подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Бывший глава Тернопольской области Степан Барна в фейсбуке написал, что у 57-летнего тернополянина подтвердили коронавирус.
Сейчас областным штабом приняты все противоэпидемиологические меры, установлен круг контактных лиц,
– отметил Барна.
По состоянию на 20 марта 22:45 в Украине зафиксировали уже 40 случаев заражения коронавирусом, из них 3 человека скончались, один человек выздоровел.
Сколько в Украине больных коронавирусом:
- 25 – в Черновицкой области;
- 3 – в Киеве.
- 3 – в Киевской области;
- 2 – в Житомирской области;
- 2 – в Ивано-Франковской (1 летальный);
- 2 – в Днепропетровской области;
- 1 – в Донецкой;
- 1 – в Харьковской области;
- 1 – во Львовской области.
Коронавирус в Украине: главное
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровске, Ивано-Франковске области и в городе Киев.
- Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина. Поэтому Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, привлеченных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине. Во Львове по такой схеме будут работать Uklon и Bolt.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
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