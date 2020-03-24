Священник в Италии ненароком провел веселую службу в различных масках: видео

В Италии священник во время службы онлайн, вполне вероятно, что случайно включил забавные фильтры и маски. Таким образом, он во время службы появился в футуристическом шлеме, шляпе федоре и солнцезащитных очках. Это очень развесило пользователей.

Соответствующее видео сейчас распространяется в сети. По данным итальянских СМИ, священник из прихода святых Петра и Бенедикта из Поллы, в провинции Салерно.

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Заметим, что сегодня в Италии – сверхвысокая смертность из-за заражения коронавирусом. Из-за этого в стране введены жесткие меры, в частности жителям итальянских городов запретили ходить по улицам. А выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу.

Также запрещены массовые собрания. Поэтому священники вынуждены проводить свои литургии онлайн.

Смотрите видео, как священник в Италии во время службы включил смешные маски

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