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      Священник в Италии ненароком провел веселую службу в различных масках: видео

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      В Италии священник во время службы онлайн, вполне вероятно, что случайно включил забавные фильтры и маски. Таким образом, он во время службы появился в футуристическом шлеме, шляпе федоре и солнцезащитных очках. Это очень развесило пользователей.

      Соответствующее видео сейчас распространяется в сети. По данным итальянских СМИ, священник из прихода святых Петра и Бенедикта из Поллы, в провинции Салерно.

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      Заметим, что сегодня в Италии – сверхвысокая смертность из-за заражения коронавирусом. Из-за этого в стране введены жесткие меры, в частности жителям итальянских городов запретили ходить по улицам. А выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу.

      Также запрещены массовые собрания. Поэтому священники вынуждены проводить свои литургии онлайн.

      Смотрите видео, как священник в Италии во время службы включил смешные маски

      Ситуация с коронавирусом в Италии: главное

      • Общее количество зараженных в Италии уже достигло почти 64 тысяч человек.
      • Из них – 50 418 пациентов до сих пор болеют: 20 692 госпитализированы и 26 522 — находятся на домашнем лечении.
      • Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране – наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
      • Всего в Италии от коронавируса уже умерли более 6 тысяч человек, в том числе 3 украинки. Ежедневно в среднем умирают 600 – 700 жителей страны.
      • Кроме того, по меньшей мере 2 629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из них умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.
      • В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить в другие города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Религия Курьезные новости
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