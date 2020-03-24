Священник в Італії ненароком провів веселу службу в різних масках: відео

У Італії священник під час служби онлайн, цілком імовірно, що випадково увімкнув кумедні фільтри та маски. Таким чином, він під час служби з’явився у футуристичному шоломі, капелюсі федорі та сонцезахисних окулярах. Це неабияк розвесило користувачів.

Відповідне відео зараз шириться мережею. За даними італійських ЗМІ, священик – з парафії святих Петра і Бенедикта з Полли, що у провінції Салерно.

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Зауважимо, що сьогодні в Італія – надвисока смертність через зараження коронавірусом. Через це у країні запроваджено жорсткі заходи, зокрема жителям італійських міст заборонили ходити вулицями. А виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу.

Також заборонено масові зібрання. Тому священники є змушеними проводити свої літургії онлайн.

Дивіться відео, як священник у Італії під час служби увімкнув кумедні маски

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