Священник в Італії ненароком провів веселу службу в різних масках: відео
У Італії священник під час служби онлайн, цілком імовірно, що випадково увімкнув кумедні фільтри та маски. Таким чином, він під час служби з’явився у футуристичному шоломі, капелюсі федорі та сонцезахисних окулярах. Це неабияк розвесило користувачів.
Відповідне відео зараз шириться мережею. За даними італійських ЗМІ, священик – з парафії святих Петра і Бенедикта з Полли, що у провінції Салерно.
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Зауважимо, що сьогодні в Італія – надвисока смертність через зараження коронавірусом. Через це у країні запроваджено жорсткі заходи, зокрема жителям італійських міст заборонили ходити вулицями. А виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу.
Також заборонено масові зібрання. Тому священники є змушеними проводити свої літургії онлайн.
Дивіться відео, як священник у Італії під час служби увімкнув кумедні маски
Ситуація з коронавірусом у Італії: головне
- Загальна кількість заражених в Італії вже досягла майже 64 тисячі осіб.
- З них – 50 418 пацієнтів досі хворіють: 20 692 госпіталізовано та 26 522 — перебувають на домашньому лікуванні.
- Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні – найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.
- Загалом в Італії від коронавірусу вже померли понад 6 тисяч осіб, зокрема 3 українки. Щодня в середньому помирають 600 – 700 жителів країни.
- Крім того, щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з них померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.
- В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.