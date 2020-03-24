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      Священник в Італії ненароком провів веселу службу в різних масках: відео

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      Італійський священник під час онлайн-літургії випадково увімкнув кумедні маски та фільтри / The Іndian Еxpress

      У Італії священник під час служби онлайн, цілком імовірно, що випадково увімкнув кумедні фільтри та маски. Таким чином, він під час служби з’явився у футуристичному шоломі, капелюсі федорі та сонцезахисних окулярах. Це неабияк розвесило користувачів.

      Відповідне відео зараз шириться мережею. За даними італійських ЗМІ, священик – з парафії святих Петра і Бенедикта з Полли, що у провінції Салерно.

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      Зауважимо, що сьогодні в Італія – надвисока смертність через зараження коронавірусом. Через це у країні запроваджено жорсткі заходи, зокрема жителям італійських міст заборонили ходити вулицями. А виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу.

      Також заборонено масові зібрання. Тому священники є змушеними проводити свої літургії онлайн.

      Дивіться відео, як священник у Італії під час служби увімкнув кумедні маски

      Ситуація з коронавірусом у Італії: головне

      • Загальна кількість заражених в Італії вже досягла майже 64 тисячі осіб.
      • З них – 50 418 пацієнтів досі хворіють: 20 692 госпіталізовано та 26 522 — перебувають на домашньому лікуванні.
      • Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні – найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.
      • Загалом в Італії від коронавірусу вже померли понад 6 тисяч осіб, зокрема 3 українки. Щодня в середньому помирають 600 – 700 жителів країни. 
      • Крім того, щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з них померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.
      • В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.

       

      Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Релігія Курйозні новини
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