У Валерия Хорошковского обнаружили коронавирус, – Рабинович

Болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в фейсбуке.

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Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице,

– написал Рабинович.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом.

По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировали 100 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные, а один человек выздоровел.

Что известно о Валерии Хорошковском?Это украинский политик и бизнесмен, выехал из Украины в 2012 году. Интересно, что в 2010 году номинировался на антипремию "Чертополох года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления", Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам.



Его считали одним из претендентов на должность премьер-министра Украины после отставки Алексея Гончарука. Однако эту должность получил действующий глава правительства Денис Шмыгаль.