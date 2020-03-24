У Валерия Хорошковского обнаружили коронавирус, – Рабинович
У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили китайский коронавирус. По непроверенной информации он находится в Александровской больнице Киева.
Болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в фейсбуке.
Обратите внимание У "слуги народа" Горбенко подтвердили коронавирус
Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице,
– написал Рабинович.
Коронавирус у украинских политиков: главное
- Первый нардеп, заболевший Covid-2019 – это парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Медики подтвердили у него коронавирус 18 марта. До этому Шахов отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
- 21 марта подозрение на коронавирус зафиксировали у еще одного нардепа, члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова, Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
- Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
- А 23 марта появилась информация, что народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко инфицирован Covid-2019. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице, ранее медики диагностировали у него воспаление легких.
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