20:54
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      У Валерия Хорошковского обнаружили коронавирус, – Рабинович

      - Читати новину українською

      У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили китайский коронавирус. По непроверенной информации он находится в Александровской больнице Киева.

      Болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в фейсбуке. 

      Обратите внимание У "слуги народа" Горбенко подтвердили коронавирус

      Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице,
      – написал Рабинович.

      Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом.

      По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировали 100 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные, а один человек выздоровел.

      Что известно о Валерии Хорошковском?Это украинский политик и бизнесмен, выехал из Украины в 2012 году. Интересно, что в 2010 году номинировался на антипремию "Чертополох года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления", Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам.

      Его считали одним из претендентов на должность премьер-министра Украины после отставки Алексея Гончарука. Однако эту должность получил действующий глава правительства Денис Шмыгаль.

      Коронавирус у украинских политиков: главное

      • Первый нардеп, заболевший Covid-2019 – это парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Медики подтвердили у него коронавирус 18 марта. До этому Шахов отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
      • 21 марта подозрение на коронавирус зафиксировали у еще одного нардепа, члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова, Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • А 23 марта появилась информация, что народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко инфицирован Covid-2019. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице, ранее медики диагностировали у него воспаление легких.
      Коронавирус в Украине: уже заразились 100 человек
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Илья Кива Вадим Рабинович СБУ Сергей Шахов Валерий Хорошковский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:52 Как коронавирус переиграл Коломойского и Ермака
      Антон Голобородько
      сегодня , 20:30 Главные новости 24 марта: 100 случаев коронавируса в Украине и почасовая оплата врачам
      Анастасія Зазуляк
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 20:06 Новости коронавируса 24 марта: в Украине 100 случаев, на карантине 20% населения мира
      Соломія Ніколайчук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук