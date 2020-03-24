У Валерія Хорошковського виявили коронавірус, – Рабінович

У колишнього очільника СБУ Валерія Хорошковського підтвердили китайський коронавірус. За неперевіреною інформацією він перебуває в Олександрівській лікарні Києва.

Хворобу Хорошковського підтвердив керівник проросійської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович у фейсбуці.

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Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні,

– написав Рабінович.

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в ефірі одного з телеканалів також заявив, що Валерій Хорошковський хворіє на коронавірус.

Станом на 24 березня в Україні зареєстрували 100 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, а одна людина одужала.

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