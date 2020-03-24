У Валерія Хорошковського виявили коронавірус, – Рабінович
У колишнього очільника СБУ Валерія Хорошковського підтвердили китайський коронавірус. За неперевіреною інформацією він перебуває в Олександрівській лікарні Києва.
Хворобу Хорошковського підтвердив керівник проросійської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович у фейсбуці.
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Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні,
– написав Рабінович.
Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в ефірі одного з телеканалів також заявив, що Валерій Хорошковський хворіє на коронавірус.
Станом на 24 березня в Україні зареєстрували 100 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, а одна людина одужала.
Коронавірус в українських політиків: головне
- Перший нардеп, який захворів на Covid-2019 – це парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Медики підтвердили у нього коронавірус 18 березня. До цього Шахов відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
- 21 березня підозру на коронавірус зафіксували у ще одного нардепа, члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова, Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- А 23 березня з'явилася інформація, що народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко інфікований Covid-2019. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні, раніше медики діагностували у нього запалення легенів.
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