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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      У Валерія Хорошковського виявили коронавірус, – Рабінович

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      У Хорошковського підтвердили китайський коронавірус / Радіо Свобода

      У колишнього очільника СБУ Валерія Хорошковського підтвердили китайський коронавірус. За неперевіреною інформацією він перебуває в Олександрівській лікарні Києва.

      Хворобу Хорошковського підтвердив керівник проросійської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович у фейсбуці.

      ​Зверніть увагу У "слуги народу" Горбенка підтвердили коронавірус

      Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні,
      – написав Рабінович.

      Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в ефірі одного з телеканалів також заявив, що Валерій Хорошковський хворіє на коронавірус.

      Станом на 24 березня в Україні зареєстрували 100 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, а одна людина одужала.

      Коронавірус в українських політиків: головне

      • Перший нардеп, який захворів на Covid-2019 – це парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Медики підтвердили у нього коронавірус 18 березня. До цього Шахов відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
      • 21 березня підозру на коронавірус зафіксували у ще одного нардепа, члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова, Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні. 
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • А 23 березня з'явилася інформація, що народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко інфікований Covid-2019. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні, раніше медики діагностували у нього запалення легенів.
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      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Вадим Рабінович Ілля Кива СБУ Сергій Шахов Валерій Хорошковський Коронавірус в Україні Новини України
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