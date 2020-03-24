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      Ryanair не планирует возобновлять рейсы раньше июня

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      Большинство рейсов ирландского лоукостера Ryanair отменили с 24 марта. В авиакомпании отметили, что полеты вряд ли будут выполняться в апреле и мае.

      В компании сообщили, что предложили свои самолеты всем правительствам ЕС для спасательных полетов и необходимого перемещения медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия, пишет ВВС.

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      Несмотря на невозможность туристических перевозок, Ryanair хочет осуществлять полеты, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

      Поскольку европейские границы становятся перегруженными или закрытыми, крайне важно, чтобы Ryanair играла свою роль в поддержании движения жизненно важных лекарств и продовольствия,
      – заявил главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

      Ryanair также говорит, что пассажиры, у которых был отменен рейс из-за этих мероприятий, получат электронное письмо относительно дальнейших действий в течение "следующей недели или двух".

      Что известно о запрете полетов

      • С 15 марта Украина на 2 недели закрыла границы на въезд для иностранцев и остановила все авиа- и железнодорожные перевозки. Подобную практику применили и наши страны-соседи. Однако срок карантина могут продлить.
      • Пока же украинские авиакомпании эвакуируют своих граждан из разных уголков мира. Однако о туристических путешествиях теперь можно забыть.
      • С 24 марта в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь".

      Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair: смотрите видео​

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Деньги Ryanair Путешествия авиация
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