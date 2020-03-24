Ryanair не планирует возобновлять рейсы раньше июня

Большинство рейсов ирландского лоукостера Ryanair отменили с 24 марта. В авиакомпании отметили, что полеты вряд ли будут выполняться в апреле и мае.

В компании сообщили, что предложили свои самолеты всем правительствам ЕС для спасательных полетов и необходимого перемещения медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия, пишет ВВС.

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Несмотря на невозможность туристических перевозок, Ryanair хочет осуществлять полеты, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Поскольку европейские границы становятся перегруженными или закрытыми, крайне важно, чтобы Ryanair играла свою роль в поддержании движения жизненно важных лекарств и продовольствия,

– заявил главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

Ryanair также говорит, что пассажиры, у которых был отменен рейс из-за этих мероприятий, получат электронное письмо относительно дальнейших действий в течение "следующей недели или двух".

Что известно о запрете полетов

С 15 марта Украина на 2 недели закрыла границы на въезд для иностранцев и остановила все авиа- и железнодорожные перевозки. Подобную практику применили и наши страны-соседи. Однако срок карантина могут продлить.

Пока же украинские авиакомпании эвакуируют своих граждан из разных уголков мира. Однако о туристических путешествиях теперь можно забыть.

С 24 марта в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь".

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