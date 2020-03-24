Ryanair не планує відновлювати рейси раніше червня

Більшість рейсів ірландського лоукостера Ryanair скасували з 24 березня. В авіакомпанії зазначили, що польоти навряд чи виконуватимуться у квітні та травні.

У компанії повідомили, що запропонували свої літаки всім урядам ЄС для рятувальних польотів і необхідного переміщення медикаментів, засобів індивідуального захисту і продовольства, пише ВВС.

Важливо Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки

Попри неможливість туристичних перевезень Ryanair хоче здійснювати польоти, аби допомогти у боротьбі з коронавірусом.

Оскільки європейські кордони стають перевантаженими або закритими, вкрай важливо, щоб Ryanair відігравала свою роль у підтримці руху життєво важливих ліків і продовольства,

– заявив головний виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

Ryanair також каже, що пасажири, у яких був скасований рейс через ці заходи, отримають електронний лист з щодо подальших дій протягом "наступного тижня або двох".

Що відомо про заборону польотів

З 15 березня Україна на 2 тижні закрила кордони на в'їзд для іноземців та зупинила усі авіа- та залізничні перевезення. Подібну практику застосували й наші країни-сусіди. Однак термін карантину можуть продовжити.

Наразі ж українські авіакомпанії евакуйовують своїх громадян з різних куточків світу. Проте про туристичні подорожі наразі можна забути.

З 24 березня в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Найбільший у Європі лоукостер Ryanair: дивіться відео