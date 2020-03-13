Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за придбані квитки

У зв’язку з поширенням коронавірусу Україна з 17 березня закриває пасажирське авіасполучення. Також скасованими будуть низка наземних міжнародних маршрутів. Що робити, якщо ви маєте квиток на період карантину і як повернути його вартість – у матеріалі сайту 24 каналу.

Наразі найгірша ситуація із поширенням коронавірусу в Європі – в Італії. Країну "закрили", навіть всередині можна пересуватися лише з поважної причини (стан здоров’я чи сімейні обставини).

Важливо В Україні з 17 березня повністю обмежать авіасполучення

З 12 березня обмеження на в’їзд для іноземців ввели в Ізраїлі. Дозволяють прибувати до країни лише тим, хто підтвердить можливість забезпечити 14-денний домашній карантин.

З 13 березня закрили свої кордони для європейців США (обмеження не стосується Великої Британії).

З 16 березня іноземці не зможуть в’їхати до Чехії (зараз пропускають транспорт, у якому перебуває не більше 9 пасажирів) – тут через коронавірус оголошено надзвичайний стан. У Словаччину з цієї ж причини пускають лише власних громадян.

Тим, хто буде їхати з зони ризику до Румунії, доведеться перебувати протягом 7 днів у карантині під наглядом медиків. У Польщу, Австрію, Словенію та ще низку країн не допускають людей з Італії.

МЗС України не рекомендує поки що подорожувати в Китай, Корею, Японію, Італію, Іспанію, Ізраїль Францію, Грецію, Німеччину, Єгипет, ОАЕ, Туреччину, Таїланд.

Наземні кордони: що робити з квитками на автобуси та поїзди

З 15 березня на 2 тижні Україна закриває кордони на в’їзд для іноземців. Проте українці можуть і надалі в’їжджати та виїжджати з країни безперешкодно. Автобусні компанії, які здійснюють міжнародні перевезення, зазначають, що усіх пасажирів буде повідомлено про скасування та перенесення рейсів.

Читайте також Коронавірус та туристичний ринок: чи стали українці менше подорожувати

Так, у компанії Ecolines скасована низка міжнародних рейсів. Пасажирам, які уже купили квитки, буде надіслане відповідне SMS-повідомлення.

Якщо ви придбали квиток на скасований рейс, можете також змінити його статус на “Відкрита дата” та скористатися ним пізніше. Для цього необхідно зайти на сайт у розділ “Мій квиток”.

Цілодобова гаряча лінія компанії: +38 044 594 90 10. Однак тут попереджають – через велику кількість звернень вона може бути перевантажена.

Busfor у зв’язку з поширенням коронавірусу радить, за можливості, утриматися від поїздок до країн, де рівень захворювання – критично високий.

Якщо ви придбали квиток до оголошення карантину та не отримали повідомлення про скасування рейсу, зверніться до перевізника, номер якого вказаний на квитку. Про скасування рейсів тут обіцяють повідомляти по мірі надходження інформації – усі пасажири з квитками будуть проінформовані особисто.

Внутрішні рейси не скасовуються, автобуси курсують за графіком. Усі напрямки, на які можна придбати квитки на сайті Busfor або в мобільному додатку, відкриті.

FlixBus наразі працює за розкладом. Однак можуть виникнути затримки, про які пасажири будуть проінформовані відповідно. Через обмеження на проїзд, введені італійським урядом, FlixBus призупиняє перевезення по всій Італії та окремі сполучення з та до цієї країни з 11 березня до 3 квітня.

Пасажири скасованих рейсів отримають ваучер без комісії за скасування. Усі квитки повертаються за процедурою, зазначеною на сайті.

Читайте також Небезпека коронавірусу: закрили Лувр в Парижі та Версальський палац

Що стосується залізничного сполучення, Укрзалізниця повідомила лише про призупинення курсування потягів до та з Словаччини з ранку 13 березня.



До сьогодні між країнами курсували поїзди № 960/961 Кошице – Мукачево, № 962/963 Кошице – Мукачево, № 8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп та № 8862/8861 Кошице – Чоп, що належать Словацьким залізницям, а також безпересадковий вагон Укрзалізниці № 26/382 Київ – Кошице.

Продаж квитків на зазначені поїзди призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з чинними нормативно-правовими актами та правилами.

Що стосується решти міжнародних поїздів та поїздів внутрішнього сполучення, наразі вони курсують за графіком. При перетині кордону з Україною всім пасажирам проводять температурний скрінінг.

Як повернути гроші за авіаквитки?

Крім стандартних правил повернення грошей за квитки, авіакомпанії вносять правки у комерційну політику і в зв’язку з поширенням коронавірусу. Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також – слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують. Обмеження можуть запроваджувати та знімати в стислі терміни.

МАУ уже повідомила про скасування близько 2000 рейсів цієї весни. Пасажири, які залишили свої контактні дані, будуть про це проінформовані. Самостійно перевірити дані щодо скасованих рейсів можна, скориставшись пошуковою формою на сайті.

Для авіаквитків, оформлених до 12 березня на подорож з 13 березня по 8 квітня на рейси, що виконуються за розкладом і не були скасовані, дозволяється одна зміна дати польоту за тим самим маршрутом на нові дати перельоту після 8 квітня без сплати штрафних санкцій.

Повернення авіаквитка в такому випадку здійснюється згідно з правилами тарифу. У разі відсутності місць в оригінальному класі бронювання на бажану дату подорожі в рамках терміну дії квитка пасажиру пропонується доплатити різницю в тарифі.

Читайте також Від коронавірусу померла українка в Італії

Для авіаквитків, які бронюються, починаючи з 13-го березня, дозволяється одна зміна дати подорожі (після 8 квітня) без оплати штрафних санкцій за тим самим маршрутом і в оригінальному класі бронювання в рамках терміну дії авіаквитка. До подальших змін застосовуються оригінальні правила тарифу.

Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення грошей за квиток за місцем його придбання.

Під час звернення до контактного центру тут просять бути готовими назвати код бронювання або номер квитка, прізвища пасажирів, а також їхні паспортні дані.

Контактний центр МАУ: +38 044 581 50 50, +38 044 364 50 50, 566 (з моб. в Україні)

SkyUp також передбачає безкоштовну процедуру зміни дати або повернення грошей за невикористану подорож до країн, куди призупинили рейси (наразі – Італія та Ізраїль).

Квитки на скасовані рейси можна безкоштовно обміняти на інші дати або отримати повне відшкодування вартості у випадках:

якщо ваш рейс скасовано (безкоштовна зміна дати або повне відшкодування вартості квитка);

якщо ви з особистих міркувань хочете скасувати подорож до Ізраїлю (безкоштовна зміна дати за умови, що ваш квиток придбаний на рейси з вильотом до 15 квітня);

пасажирам, які придбали квитки на рейси Харків – Тель-Авів – Харків, буде запропоновано безоплатну зміну місця вильоту/прильоту на Запоріжжя (замість Харкова) або повне відшкодування вартості квитка.

З питань повернення грошей або перебронювання на інші рейси потрібно направити запити

на електронну адресу [email protected] (якщо квиток придбано на сайті авіакомпанії);

за місцем придбання авіаквитка (якщо квиток придбано через агентську мережу авіакомпанії).

Угорський лоукостер Wizz Air через коронавірус скасовує всі рейси до Італії з 10 березня до 3 квітня, а до Ізраїлю – з 12 до 23 березня.

Пасажири скасованих рейсів мають можливість повернути 100% вартості квитка, безкоштовно його перебронювати або використати на купівлю інших квитків 120% вартості від початкової ціни.

Клієнти, які здійснили бронювання безпосередньо на сайті компанії або через мобільний додаток, електронною поштою отримують сповіщення про скасування та подальші інструкції.

Ірландська лоукост-компанія Ryanair також заявила про призупинення всіх рейсів до та з Італії до 8 квітня (з 11 березня – внутрішні рейси, з 13 березня – міжнародні).

Усі постраждалі пасажири отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів. Далі вони мають кілька варіантів:

повне повернення коштів;

кредит на переліт, яким можна буде скористатися у наступні 12 місяців.

Якщо ви не отримали електронний лист або SMS про скасування, ваш рейс буде виконуватися.

Важливо Епіцентром коронавірусу стала Європа: ВООЗ

Lufthansa до 31 березня скасувала плату за зміну дати рейсу. Перенести дату можна один раз – на будь-який день аж до 31 грудня, але аеропорти вильоту та прильоту повинні бути тими ж самими, що і в початковій броні. Це діє на нові квитки і на ті, що були куплені до 5 березня з датою вильоту до 30 квітня.

Emirates тим, хто купив квитки на дату до 31 травня і кого торкнулися обмеження або скасування рейсів через пандемію коронавірусу, пропонує:

повернути гроші;

отримати на цю суму туристичний ваучер;

перебронювати поїздку на дату до 30 червня;

змінити маршрут (якщо потрібно, то різницю в ціні доведеться доплатити).

Turkish Airlines скасували польоти до 1 квітня. Пасажири, які придбали квитки з кінця лютого і до 1 квітня, можуть безкоштовно змінити дату бронювання за умови, що нова подорож відбудеться до 31 травня. Можна також повернути 100% вартості квитків. Пасажири, які хочуть повернути або змінити квитки на нескасовані рейси, можуть також зробити це безкоштовно.

Власники квитків авіакомпанії KLM, куплених до 31 березня з датами поїздки з 4 березня по 31 травня, незалежно від пункту призначення, можуть безкоштовно змінити дати поїздки або напрямок вильоту. Новий квиток туди повинен бути куплений на дату пізніше 31 травня.