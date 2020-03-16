Подорожі та коронавірус: як повернути гроші за заброньоване житло

Через пандемію коронавірусу низка країн тимчасово закривають кордони для іноземців. Як наслідок – багато мандрівників, які заздалегідь планували подорожі, змушені їх переносити чи скасовувати. Тому готелі та сервіси бронювання житла дещо змінюють політику анулювання. Розповідаємо, як саме.

Як діють сервіси бронювання житла?

Бронювання помешкань Airbnb, здійснені до 14 березня, з датою прибуття між 14 березня та 14 квітня 2020 року, можуть бути скасовані до прибуття. Гостям повернуть усі гроші, а господарі можуть скасувати бронювання без штрафів, і це не вплине на їхній статус "супергосподаря". Крім того, Airbnb поверне всі сервісні збори за скасування бронювань, які відповідають вимогам.

Наразі це не стосується бронювань:

здійснених після 14 березня;

здійснених 14 березня або раніше з датами прибуття після 14 квітня;

якщо бронювання вже розпочалося (час прибуття минув).

Винятки щодо останніх пунктів – якщо гість або господар захворіли на коронавірус.

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Крім того, до 1 червня сервіс відмовляється від комісії в 3%, яку стягував з орендодавців. Однак комісія, яку Airbnb бере з мандрівника, при скасуванні замовлення на дату до 1 червня, повернеться йому не живими грошима, а купоном на наступну подорож.

Щоб скасувати бронювання, спочатку потрібно увійти до свого облікового запису Airbnb. Звідти перейдіть до розділу "Поїздки" і знайдіть ту, яку хочете скасувати. Після цього натисніть "Показати дані про поїздку", потім – "Скасувати" та виберіть "COVID-19" як причину відмови.

Після цього господар має затвердити скасування протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, зауважте, що ваше бронювання все ще активне.



Airbnb дозволяє вільно скасовувати бронювання до 14 квітня / unsplash

Система інтернет-бронювання житла Booking.com наполегливо рекомендує закладам повертати передоплату і відмовитися від будь-яких штрафних платежів, якщо гість не може скористатися бронюванням через спалах коронавірусу. У цих випадках сервіс відмовляється від комісії.

Здебільшого це не стосується внутрішніх поїздок, а лише закордонних. Особливо до/з країн, які тимчасово закрили свої кордони (тут – актуальний перелік).

Також застереження стосується бронювань, зроблених мандрівниками:

які були в зоні, ураженій коронавірусом;

яким заборонили в'їзд до країни, в яку мали намір поїхати;

які повинні пройти карантин після прибуття та/або повернення;

яким загрожує призупинення дії візи після прибуття.

Гості можуть самостійно скасувати бронювання, використовуючи мобільний додаток Booking.com. Власники помешкань скасувати чи перенести бронювання також можуть самостійно, інструкція – тут.

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Як змінилася політика скасування бронювання у готелях?

Hilton скасовує всі збори за зміни та пропонує повне відшкодування для регіонів, які постраждали через обмеження поїздок внаслідок спалаху коронавірусу. Усі бронювання, заплановані до 30 квітня, можуть бути змінені безкоштовно за 24 години до прибуття.

Hyatt повідомив, що всі бронювання, зроблені до 13 березня, які стосуються прибуття між 14 березня та 30 квітня, можуть бути змінені або скасовані без жодних витрат за один день до запланованого прибуття.

Будь-яке нове бронювання, здійснене між 13 березня та 30 квітня, може бути змінено або скасовано без комісії за 24 години до запланованого прибуття.



Низка готелів пом'якшили правила скасування броні на час пандемії / unsplash

InterContinental Hotels Group відмовляється від усіх зборів за скасування наявних та нових бронювань, зроблених між 9 березня та 30 квітня 2020 року. Це стосується готелів мережі в усіх країнах світу.

Radisson дозволяє безкоштовні зміни або скасування для всіх чинних і нових бронювань до 30 квітня. Це стосується готелів RHG по всьому світу.

Marriott дозволяє до 30 квітня повністю змінювати або скасувати бронювання без оплати за 24 години до прибуття.

Для гостей, які роблять нові бронювання на будь-яку майбутню дату від сьогодні і до 30 квітня, Marriott дозволить безкоштовно скасувати їх за 24 години до запланованої дати приїзду.

До теми Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки

Важливо! Якщо ви забронювали номер у готелі на веб-сайті бронювання подорожей (Kayak, Hotels.com, Booking.com тощо), скасування та повернення коштів відбувається безпосередньо через ці ресурси.