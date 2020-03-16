Путешествия и коронавирус: как вернуть деньги за забронированное жилье

Из-за пандемии коронавируса ряд стран временно закрывает границы для иностранцев. Как следствие – много путешественников, которые заранее планировали путешествия, вынуждены их переносить или отменять. Поэтому отели и сервисы бронирования жилья несколько меняют политику аннулирования. Рассказываем, как именно.

Как действуют сервисы бронирования жилья?

Бронирования квартир Airbnb, осуществленные до 14 марта, с датой прибытия между 14 марта и 14 апреля 2020 года, могут быть отменены до прибытия. Гостям вернут все деньги, а хозяева могут отменить бронирование без штрафов, и это не повлияет на их статус "суперхозяина". Кроме того, Airbnb вернет все сервисные сборы за отмену бронирований, которые соответствуют требованиям.

Пока это не касается бронирований:

осуществленных после 14 марта;

совершенных 14 марта или раньше с датами прибытия после 14 апреля;

если бронирование уже началось (время прибытия прошло).

Исключения в отношении последних пунктов – если гость или хозяин заболели коронавирусом.

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Кроме того, до 1 июня сервис отказывается от комиссии в 3%, которую взимал с арендодателей. Однако комиссия, которую Airbnb берет с путешественника, при отмене заказа на дату до 1 июня, вернется ему не живыми деньгами, а купоном на следующее путешествие.

Чтобы отменить бронирование, сначала нужно войти в свою учетную запись Airbnb. Оттуда перейдите в раздел "Поездки" и найдите то, которое хотите отменить. После этого нажмите "Показать данные о поездке", затем – "Отменить" и выберите "COVID-19" как причину отказа.

После этого хозяин должен утвердить отмену в течение 48 часов. Если ответа нет, учтите, что ваше бронирование все еще активное.



Airbnb позволяет свободно отменять бронирование до 14 апреля / unsplash

Система интернет-бронирования жилья Booking.com настойчиво рекомендует заведениям возвращать предоплату и отказаться от каких-либо штрафных платежей, если гость не может воспользоваться бронированием из-за вспышки коронавируса. В этих случаях сервис отказывается от комиссии.

В основном это не касается внутренних поездок, а только иностранных. Особенно в/из стран, которые временно закрыли свои границы (здесь – актуальный перечень).

Также предостережения касается бронирований, сделанных путешественниками:

которые были в зоне, пораженной коронавирусом;

которым запретили въезд в страну, в которую намеревались поехать;

которые должны пройти карантин по прибытии и / или возврату;

которым грозит приостановление действия визы по прибытии.

Гости могут самостоятельно отменить бронирование, используя мобильное приложение Booking.com. Владельцы квартир отменить или перенести бронирование также могут самостоятельно, инструкция – здесь.

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Как изменилась политика отмены бронирования в отелях?

Hilton отменяет все сборы за изменения и предлагает полное возмещение для регионов, которые пострадали из-за ограничения поездок в результате вспышки коронавируса. Все бронирования, запланированные до 30 апреля, могут быть изменены бесплатно за 24 часа до прибытия.

Hyatt сообщил, что все бронирования, сделанные до 13 марта, которые касаются прибытия между 14 марта и 30 апреля, могут быть изменены или отменены без каких-либо затрат за один день до запланированного прибытия.

Любое новое бронирование, совершенное между 13 марта и 30 апреля, может быть изменено или отменено без комиссии за 24 часа до запланированного прибытия.



Ряд отелей смягчили правила отмены брони на время пандемии / unsplash

InterContinental Hotels Group отказывается от всех сборов за отмену существующих и новых бронирований, сделанных между 9 марта и 30 апреля 2020 года. Это касается отелей сети во всех странах мира.

Radisson позволяет бесплатные изменения или отмены для всех действующих и новых бронирований до 30 апреля. Это касается отелей RHG по всему миру.

Marriott позволяет до 30 апреля полностью изменить или отменить бронирование без оплаты за 24 часа до прибытия.

Для гостей, которые делают новые бронирования на любую будущую дату от сегодня и до 30 апреля, Marriott позволит бесплатно отменить за 24 часа до запланированной даты приезда.

К теме Отмена рейсов из-за коронавируса: как вернуть деньги за билеты

Важно! Если вы забронировали номер в отеле на сайте бронирования путешествий (Kayak, Hotels.com, Booking.com тому подобное), отмена и возврат средств происходит непосредственно через эти ресурсы.