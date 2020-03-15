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      Join UP отказался вывозить украинцев из-за границы: как будут работать туроператоры с 17 марта

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      Украина отменяет все пассажирские рейсы с 17 марта из-за карантина для обеспечения безопасности от распространения коронавируса. Но многие украинцы до сих пор находятся за границей на отдыхе и обеспокоены тем, как будут возвращаться. 24 канал собрал данные об официальных позициях туроператоров по этому поводу.

      В сообщении Кабинета Министров от 14 марта говорится, что "с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения" закрывают.

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      О чартерных рейсах, которые организуют туроператоры и какими, собственно, летают туристы на отдых за границу, в тексте правительственного сообщения не вспоминают. К тому же, в публичных выступлениях представители власти заявляли, что чартеры смогут и в дальнейшем без проблем прилетать в Украину, чтобы туристы вернулись домой.

      Однако на официальных сайтах туроператоров нет информации, которая бы показала четкое понимание того, как они будут работать дальше, начиная с 17 марта.

      Обещают летать, но ждут информации от правительства

      • Туроператор TEZ TOUR сообщает, что чартерные вылеты на ближайшие даты будут осуществляться по расписанию, поскольку украинское правительство "не запрещает вылеты на чартерных рейсах".
        Если у туриста вылет из Украины после нуля часов 17 марта и до 3 апреля, то он может без потери денег изменить дату, страну или продолжительность тура.
        Вывоз туристов из-за рубежа в период с 17 марта по 3 апреля осуществлять будут. Однако по какому графику, изменятся ли условия – пока не известно: "Мы ждем информацию от официальных органов".
      • Похоже сообщение есть на сайте ANEX TOUR : "Граждане Украины могут вылетать и будут возвращены в Украину. Информация о турах с 17 марта ожидается".
      • PEGAS TOURISTIK тоже обещает летать по графику, а те, кто имеет туры в период карантина, могут перенести их на апрель без финансовых потерь.
      • А вот TUI UKRAINE просит украинцев воздержаться от поездок, так как "ситуация развивается непредсказуемо".
      • СORAL TRAVEL без конкретики сообщили, что "возвращение туристов, находящихся в туре будет осуществляться в соответствии с условиями действующих договоров и распоряжений государственных органов". И уточнили, что большего сказать не могут, ведь "ожидают разъяснения власти".

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      JOINUP отказался вывозить украинцев из-за рубежа

      Другой популярный среди украинцев туроператор JOINUP отказался вывозить туристов из-за рубежа за собственные деньги. 

      В связи с ситуацией чартерные рейсы компании Join UP! на период введении карантина прекращаются,
      – сообщает официальный сайт туроператора. 

      Те, кто еще не вылетел из Украины, могут перенести даты туров до 1 октября. А вот те, кто сейчас находится за рубежом, например в Египте, там и останутся – пока их не заберут за счет государства.

      "После 17 марта туристы будут возвращаться спецрейсами, заказными правительством", – говорят у туроператора. Причем подчеркивают, что не могут даже сообщить дату вылета, так как этот вопрос еще "решается на уровне государства".

      В соцсетях, впрочем, пишут, что проблема не только с теми, кто имел вылет после 17 марта. Мол, туроператор даже сейчас не вывозит украинцев домой.

      Завтра в 5:50 утра я уже должна была вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60 тысяч украинцев должны эвакуировать из Египта, однако с 14 марта чартеры перестали летать,
      – написала в фейсбуке Антонина Маровди. 

      Поэтому ситуация такова, что туроператор Join UP пока гарантирует пребывание и питание украинцев за рубежом "в тех же гостиницах или в альтернативных подобного класса звездности" (речь о Египте), но не гарантирует их возвращения домой.

      Кто сможет въехать в Украину после закрытия границы: объяснение – в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: LifeStyle Здоровье Коронавирус Covid-19 Путешествия Украинские туристы застряли за рубежом Туристический бизнес Карантин в Украине 2020 авиация Новости Украины
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