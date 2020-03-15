Join UP отказался вывозить украинцев из-за границы: как будут работать туроператоры с 17 марта

Украина отменяет все пассажирские рейсы с 17 марта из-за карантина для обеспечения безопасности от распространения коронавируса. Но многие украинцы до сих пор находятся за границей на отдыхе и обеспокоены тем, как будут возвращаться. 24 канал собрал данные об официальных позициях туроператоров по этому поводу.

В сообщении Кабинета Министров от 14 марта говорится, что "с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения" закрывают.

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О чартерных рейсах, которые организуют туроператоры и какими, собственно, летают туристы на отдых за границу, в тексте правительственного сообщения не вспоминают. К тому же, в публичных выступлениях представители власти заявляли, что чартеры смогут и в дальнейшем без проблем прилетать в Украину, чтобы туристы вернулись домой.

Однако на официальных сайтах туроператоров нет информации, которая бы показала четкое понимание того, как они будут работать дальше, начиная с 17 марта.

Обещают летать, но ждут информации от правительства

Туроператор TEZ TOUR сообщает, что чартерные вылеты на ближайшие даты будут осуществляться по расписанию, поскольку украинское правительство "не запрещает вылеты на чартерных рейсах".

Если у туриста вылет из Украины после нуля часов 17 марта и до 3 апреля, то он может без потери денег изменить дату, страну или продолжительность тура.

Вывоз туристов из-за рубежа в период с 17 марта по 3 апреля осуществлять будут. Однако по какому графику, изменятся ли условия – пока не известно: "Мы ждем информацию от официальных органов".

Похоже сообщение есть на сайте ANEX TOUR : "Граждане Украины могут вылетать и будут возвращены в Украину. Информация о турах с 17 марта ожидается".

PEGAS TOURISTIK тоже обещает летать по графику, а те, кто имеет туры в период карантина, могут перенести их на апрель без финансовых потерь.

А вот TUI UKRAINE просит украинцев воздержаться от поездок, так как " ситуация развивается непредсказуемо ".

СORAL TRAVEL без конкретики сообщили, что "возвращение туристов, находящихся в туре будет осуществляться в соответствии с условиями действующих договоров и распоряжений государственных органов". И уточнили, что большего сказать не могут, ведь " ожидают разъяснения власти ".

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JOINUP отказался вывозить украинцев из-за рубежа

Другой популярный среди украинцев туроператор JOINUP отказался вывозить туристов из-за рубежа за собственные деньги.

В связи с ситуацией чартерные рейсы компании Join UP! на период введении карантина прекращаются ,

– сообщает официальный сайт туроператора.

Те, кто еще не вылетел из Украины, могут перенести даты туров до 1 октября. А вот те, кто сейчас находится за рубежом, например в Египте, там и останутся – пока их не заберут за счет государства.

" После 17 марта туристы будут возвращаться спецрейсами, заказными правительством ", – говорят у туроператора. Причем подчеркивают, что не могут даже сообщить дату вылета, так как этот вопрос еще "решается на уровне государства".

В соцсетях, впрочем, пишут, что проблема не только с теми, кто имел вылет после 17 марта. Мол, туроператор даже сейчас не вывозит украинцев домой.

Завтра в 5:50 утра я уже должна была вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60 тысяч украинцев должны эвакуировать из Египта, однако с 14 марта чартеры перестали летать,

– написала в фейсбуке Антонина Маровди.

Поэтому ситуация такова, что туроператор Join UP пока гарантирует пребывание и питание украинцев за рубежом "в тех же гостиницах или в альтернативных подобного класса звездности" (речь о Египте), но не гарантирует их возвращения домой.