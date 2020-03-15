06:12
15 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Join UP відмовився вивозити українців з-за кордону: як працюватимуть туроператори з 17 березня

      - Читать новость на русском
      Як українським туристам повернутися додому / Колаж 24 каналу

      Україна скасовує усі пасажирські рейси з 17 березня через карантин для убезпечення від поширення коронавірусу. Але багато українців досі перебувають за кордоном на відпочинку та переймаються тим, як будуть повертатися. 24 канал зібрав дані про офіційні позиції туроператорів щодо цього.

      У повідомленні Кабінету Міністрів від 14 березня мовиться, що "з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2020 року до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного регулярного пасажирського сполучення" закривають.

      Важливо! Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за придбані квитки

      Про чартерні рейси, які організовують туроператори і якими й літають туристи на відпочинок за кордон, у тексті урядового повідомлення не згадують. До того ж, у публічних виступах представники влади заявляли, що чартери зможуть і надалі без проблем прилітати до України, щоб туристи повернулися додому.

      Однак на офіційних сайтах туроператорів немає інформації, яка б засвідчила чітке розуміння того, як вони працюватимуть далі, починаючи з 17 березня.

      Обіцяють літати, але чекають інформації від уряду

      • Туроператор TEZ TOUR повідомляє, що чартерні вильоти на найближчі дати здійснюватимуться за розкладом, оскільки український уряд "не забороняє вильоти на чартерних рейсах".
        Якщо у туриста виліт з України після нуля годин 17 березня і до 3 квітня, то він може без втрати грошей змінити дату, країну чи тривалість туру.
        Вивіз туристів з-за кордону у період з 17 березня до 3 квітня здійснювати будуть. Однак чи за графіком, чи умови якось зміняться – наразі не відомо: "Ми чекаємо інформацію від офіційних органів".
      • Схоже повідомлення є на сайті ANEX TOUR: "Громадяни України можуть вилітати та будуть повернені в Україну. Інформація щодо турів з 17 березня очікується".
      • PEGAS TOURISTIK теж обіцяє літати за графіком, а ті, хто має тури у період карантину, можуть перенести їх на квітень без фінансових втрат.
      • А от TUI UKRAINE просить українців утриматися від поїздок, бо "ситуація розвивається непрогнозовано".
      • СORAL TRAVEL без конкретики повідомили, що "повернення туристів, які перебувають в турі буде здійснюватися відповідно до умов чинних договорів і розпоряджень державних органів". І уточнили, що більшого сказати не можуть, адже "очікують роз'яснення влади".

      До теми Закриття кордонів через коронавірус: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

      JOINUP відмовився вивозити українців з-за кордону

      Натомість інший популярний серед українців туроператор JOINUP відмовився вивозити туристів з-за кордону за власні гроші. 

      У зв'язку із ситуацією чартерні рейси компанії Join UP! на час введення карантину припиняються,
      – повідомляє офіційний сайт туроператора. 

      Ті, хто ще не вилетів з України, можуть перенести дати турів аж до 1 жовтня. А от ті, хто зараз перебуває за кордоном, зокрема у Єгипті, там і залишаться – поки їх не заберуть коштом держави.

      "Після 17 березня туристи будуть повертатися спецрейсами, замовленими урядом", – кажуть у туроператора. Причому наголошують, що не можуть навіть повідомити дату вильоту, бо це питання ще "вирішується на рівні держави".

      У соцмережах, утім, пишуть, що проблема не лише з тими, хто мав виліт після 17 березня. Мовляв, туроператор навіть зараз не вивозить українців додому.

      Завтра о 5:50 ранку я вже мала вилітати до Борисполя, але мій квиток не дійсний. 60 тисяч українців мають евакуювати з Єгипту, однак з 14 березня чартери перестали літати,
      – написала у фейсбуці Антоніна Маровді. 

      Тож ситуація така, що туроператор Join UP наразі гарантує перебування і харчування українців за кордоном "у тих же готелях або в альтернативних подібного класу зірковості" (мовиться про Єгипет), але не гарантує їхнє повернення додому.

      Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення – у матеріалі 24 каналу.

      Литва іде на карантин і закриває кордон: деталі
      14 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: LifeStyle Здоров'я Коронавірус Covid-19 Подорожі Українські туристи застрягли за кордоном Туристичний бізнес Карантин в Україні 2020 авіація Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      14 березня , 21:00 Провали у реформуванні: чи зможе Зеленський зберегти співпрацю з МВФ
      Анна Калюжна
      14 березня , 20:55 Головні новини 14 березня: День добровольця, евакуація українців з Італії та Словенії
      Анастасія Зазуляк
      14 березня , 19:37 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      14 березня , 19:00 Позачасова "Толока". Чому фільм обов'язковий до перегляду
      Єлизавета Герасимюк
      14 березня , 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
      Анастасія Кушпіт
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук