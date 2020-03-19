Отмена рейсов из-за коронавируса: как вернуть деньги за билеты

В связи с распространением коронавируса, ряд стран мира закрывают свои границы для въезда иностранцев. Украина также до 3 апреля прекратила пассажирское авиасообщение, отменили и наземные маршруты. Что делать, если вы имеете билет на период карантина, и как вернуть его стоимость – в материале сайта 24 канала.

Наземные границы: что делать с билетами на автобусы и поезда

С 15 марта Украина на 2 недели закрывает границы на въезд для иностранцев. Подобную практику применили и наши страны-соседи. Кроме того, с 18 марта по 3 апреля на всей территории Украины приостановлены регулярные и нерегулярные междугородные пассажирские перевозки. Автобусные компании и Укрзализныця отмечают: всех пассажиров сообщено об отмене и переносе рейсов.

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Так, в компании Ecolines отменены все международные рейсы. Все приобретенные билеты остаются действительными и будут переоформлены на билеты с открытой датой в течение 5 дней. При открытии рейсов менять и открывать дату пассажиры смогут самостоятельно по ссылке или отправив письмо на [email protected] (обязательно укажите номер вашего билета).

Круглосуточная горячая линия компании: +38 044 594 90 10.

Busfor прекращает продажу автобусных билетов на сайте и в мобильном приложении Busfor на рейсы до 3 апреля включительно.

Если вы купили билет до объявления закрытия транспортного сообщения, вы получите деньги обратно. Для этого зайдите в личный кабинет и оформите заявку на возврат билета. Стандартный срок рассмотрения заявки составляет 10 рабочих дней, но предупреждают: из-за большой нагрузки службе поддержки может потребоваться больше времени.

FlixBus до 3 апреля приостановил рейсы в/из Украины. Все пассажиры, купившие билеты на период карантина, получат ваучер без уплаты комиссии за отмену. Если ваш билет на другую дату, но вы хотели бы его перебронировать – это можно сделать здесь.

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Что касается железнодорожного сообщения, Укрзализныця полностью приостанавливает международные рейсы с 17 марта. С полным списком международных поездов, которые на период карантина отменяются или будут курсировать по сокращенному маршруту, можете ознакомиться по ссылке. С 18 марта отменены также все внутренние пассажирские перевозки, в том числе и пригородные.

Укрзализныця возвращает пассажирам полную стоимость билетов на отмененные поезда – без взимания дополнительных сборов. Для возврата денег нужно обратиться в любую железнодорожную кассу (если вы покупали бумажные билеты) или сделать это онлайн (для билетов, приобретенных через интернет).

Вернуть свои деньги можно в течение месяца от даты запланированного отправления поезда. Например, если у вас были билеты на 20 марта, можете сделать это до 20 апреля.

С дополнительными вопросами обращайтесь в Контактный центр Укрзализныци: +380 800 503 111.

Важно! На 20 марта открыта продажа билетов на четыре спецпоезда из Польши по маршруту Перемышль-Киев. Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци.

Как вернуть деньги за авиабилеты?

Кроме стандартных правил возврата денег за билеты, авиакомпании вносят правки в коммерческую политику и в связи с распространением коронавируса.

Пассажиры МАУ, которые оставили свои контактные данные, будут об этом проинформированы. Самостоятельно проверить данные относительно отмененных рейсов можно, воспользовавшись поисковой формой на сайте.

Вы можете один раз изменить дату путешествия (после 3 апреля) без оплаты штрафных санкций по тому же маршруту, и в выбранном классе бронирования в рамках срока действия авиабилета. В случае отсутствия мест в выбранном классе на новую дату путешествия, или же изменении тарифных условий по сезонности и т. п, пассажирам предлагается оплатить разницу.

Также можно вернуть 100% стоимости билета. Для этого нужно:

направить запрос на электронную почту [email protected] (если билет приобретен на сайте авиакомпании, в контактном центре или в собственных кассах, указав паспортные данные пассажира);

обратиться по месту бронирования авиабилета (если авиабилет приобретен через агентскую сеть авиакомпании).

Во время обращения в контактный центр, будьте готовы назвать код бронирования или номер билета, фамилии пассажиров, а также их паспортные данные.

Контактный центр МАУ: +38 044 581 50 50, +38 044 364 50 50, 566 (с моб. в Украине).

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SkyUp также предусматривает бесплатную процедуру смены даты или возврат денег за неиспользованный перелет.

Пассажиры, которые приобрели билеты за границу на период действия запрета полетов, смогут перебронировать их на более поздние даты. Точный обновленный график авиаперевозчик сможет предоставить после возобновления авиасообщения. Решение об изменении даты можно принять в течение года от числа вылета первого рейса, указанного в авиабилете.

Также за пассажирами остается право отменить свой билет. В таком случае возврат денег осуществляется в соответствии с тарифом. Для этого необходимо:

направить запрос на электронную почту [email protected] (если билет приобретен на сайте авиакомпании);

обратиться по месту бронирования билета (если билет приобретен через агентскую сеть авиакомпании).

Wizz Air предлагает пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за ограничения в связи с коронавирусом, вернуть 100% стоимости билета, бесплатно его перебронировать или использовать на покупку других билетов 120% стоимости от начальной цены (в течение 24 месяцев).

Клиенты, которые осуществили бронирование напрямую на сайте компании или через мобильное приложение, по электронной почте получают уведомление об отмене и дальнейшие инструкции.

Ryanair отправляет пассажирам, чьи рейсы отменены, уведомления по электронной почте. Последние смогут запросить полное возмещение стоимости билета или бесплатный перенос рейса.

Компания позволяет бесплатно вносить изменения в билеты на рейсы с 13 до 31 марта. Пассажирам, возможно, нужно будет доплатить разницу в тарифах при переносе рейса.

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Lufthansa до 31 марта отменила плату за изменение даты рейса. Перенести дату можно один раз – в любой день вплоть до 31 декабря, но аэропорты вылета и прилета должны быть теми же самыми, что и в начальной брони. Это действует на новые билеты и на те, что были куплены до 5 марта с датой вылета до 30 апреля.

Emirates тем, кто купил билеты на дату до 31 мая и кого коснулись ограничения или отмена рейсов из-за пандемии коронавируса, предлагает:

вернуть деньги;

получить на эту сумму туристический ваучер;

перебронировать поездку на дату до 30 июня;

изменить маршрут (если нужно, то разницу в цене придется доплатить).

Пассажиры Turkish Airlines, которые приобрели билеты с конца февраля и до 1 апреля, могут бесплатно изменить дату бронирования при условии, что новое путешествие состоится до 31 мая.

Можно также вернуть 100% стоимости билетов. Пассажиры, которые хотят вернуть или поменять билеты на неотмененные рейсы, могут также сделать это бесплатно.

KLM предлагает владельцам билетов, купленных до 31 марта, с датами перелета с 4 марта по 31 мая, независимо от пункта назначения, бесплатно изменить даты поездки или направление вылета (с возможной доплатой за смену тарифа). Новый билет туда должен быть куплен на дату позднее 31 мая. Если хотите отложить свой отлет на дату после 31 мая 2020 года, вы можете попросить ваучер.

Украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта, МИД советует:

- Зарегистрироваться в системе ДРУГ. Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.



- Обратиться в посольства или консульства в вашей стране пребывания по телефону горячей линии на официальной странице, e-mail, или на страницах в соцсетях.



- В случае чрезвычайной ситуации, безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную горячую линию МИД: +38 (044) 238-16-57, e-mail: [email protected]