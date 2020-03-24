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      В Молдове армия будет контролировать соблюдение карантина

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      В Молдове решили с 25 марта ввести более жесткие меры карантина из-за коронавируса. Людям запретят входить в парки и другие общественные места, а вместе с полицией за соблюдением правил будут следить военные.

      Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса, заявил премьер Молдовы Ион Кику. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

      Интересно У четырех молдаван, которые посещали Почаевскую лавру, обнаружили коронавирус

      Для предотвращения распространения инфекции, правительство страны позаботится и о пенсионерах. С 1 апреля пожилым людям будут приносить пенсии и другие социальные выплаты просто домой.

      Пожилым людям запрещено находиться в общественных местах. Исключениями могут быть только ситуации, когда им нужно на работу, пройти срочное медицинское обследование или купить продукты. Мы предоставим им все, что нужно, только чтобы в этот период они оставались дома,
      – отметил Ион Кику.

      Кроме того, в Молдове решили запретить автозаправочным станциям предоставлять услуги по общественному питанию. Все для того, чтобы там не было больших скоплений людей.

      Что известно о коронавирусе в Молдове?Первый случай заболевания коронавирусом в Молдове зафиксировали еще 7 марта, и с тех пор количество больных постоянно растет. Сейчас в Молдове подтверждено 109 случаев заболевания, из которых только 2 человек выздоровели. Один человек из-за коронавируса умер.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Молдова
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