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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Молдові армія контролюватиме дотримання карантину

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      У Молдові армія разом з поліцією стежитиме за дотриманням карантину / wikipedia.org

      У Молдові вирішили з 25 березня запровадити більш жорсткі заходи карантину через коронавірус. Людям заборонять входити у парки й інші громадські місця, а разом з поліцією за дотриманням правил стежитимуть військові.

      Такі заходи необхідні, щоб зупинити поширення епідемії коронавірусу, заявив прем'єр Молдови Іон Кіку. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

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      Задля унеможливлення розповсюдження інфекції, уряд країни подбає і про пенсіонерів. З 1 квітня літнім людям приноситимуть пенсії й інші соціальні виплати просто додому.

      Літнім людям заборонено перебувати у громадських місцях. Винятками можуть бути лише ситуації, коли їм потрібно на роботу, пройти термінове медичне обстеження чи купити продукти. Ми надамо їм все, що потрібно, тільки щоб у цей період вони залишалися вдома,
      – наголосив Іон Кіку.

      Крім того, у Молдові вирішили заборонити автозаправним станціям надавати послуги з громадського харчування. Усе для того, щоб там не було великих скупчень людей.

      Що відомо про коронавірус у Молдові?Перший випадок захворювання на коронавірус у Молдові зафіксували ще 7 березня, і з того часу кількість хворих постійно зростає. Нині у Молдові підтверджено 109 випадків захворювання, з яких лише 2 людей одужали. Одна людина через коронавірус померла.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Молдова
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