У топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова нет коронавируса

Тест на коронавирус, который провели Андрей Фаворову и его жене, показал отрицательный результат. Ранее отец топ-менеджера "Нафтогаза" в интервью российским СМИ рассказывал, что у его сына обнаружили Covid-2019.

О негативном результате на Covid-2019 в семье Фаворова сообщила пресс-служба "Нафтогаза" на своей фейсбук-странице.

Ранее Чиновник "Нафтогаза" Андрей Фаворов мог заболеть коронавирусом: что известно

У нас хорошие новости! У директора дивизиона интегрированного газового бизнеса Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус – отрицательный, коронавируса нет,

– говорится в сообщении.

В компании также добавляют, что Фаворовы чувствуют себя хорошо, впрочем, продолжают соблюдать карантин и остаются на самоизоляции до 27 марта.

Что известно о подозрении на коронавирус у топ-менеджера "Нафтогаза"? Фаворов жаловался на плохое самочувствие после того, как вернулся из-за границы. У него был кашель и повышенная температура тела. Впоследствии такие же симптомы проявились у его жены Анастасии Магоновой.



Так, супруги ждали результатов теста на коронавирус, который должен был быть готов 23 – 24 марта.



Однако отец чиновника Михаил Фаворов в интервью "Эхо Москвы" рассказал, что его сын прошел тест на Covid-2019 еще 16 марта и тот был положительным. Кроме того, он убеждал, что у сына температура тела повысилась до 38 градусов, а также – сухой лающий кашель.