12:35
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      У топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова нет коронавируса

      - Читати новину українською

      Тест на коронавирус, который провели Андрей Фаворову и его жене, показал отрицательный результат. Ранее отец топ-менеджера "Нафтогаза" в интервью российским СМИ рассказывал, что у его сына обнаружили Covid-2019.

      О негативном результате на Covid-2019 в семье Фаворова сообщила пресс-служба "Нафтогаза" на своей фейсбук-странице.

      Ранее Чиновник "Нафтогаза" Андрей Фаворов мог заболеть коронавирусом: что известно

      У нас хорошие новости! У директора дивизиона интегрированного газового бизнеса Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус – отрицательный, коронавируса нет,
      – говорится в сообщении.

      В компании также добавляют, что Фаворовы чувствуют себя хорошо, впрочем, продолжают соблюдать карантин и остаются на самоизоляции до 27 марта.

      Что известно о подозрении на коронавирус у топ-менеджера "Нафтогаза"? Фаворов жаловался на плохое самочувствие после того, как вернулся из-за границы. У него был кашель и повышенная температура тела. Впоследствии такие же симптомы проявились у его жены Анастасии Магоновой.

      Так, супруги ждали результатов теста на коронавирус, который должен был быть готов 23 – 24 марта.

      Однако отец чиновника Михаил Фаворов в интервью "Эхо Москвы" рассказал, что его сын прошел тест на Covid-2019 еще 16 марта и тот был положительным. Кроме того, он убеждал, что у сына температура тела повысилась до 38 градусов, а также – сухой лающий кашель.

      Новости о коронавирусе 23 марта: Шмыгаль против чрезвычайного положения, Британия на карантине
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Нафтогаз Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:30 Росгвардия начала операции по захвату еще задолго до формального создания: детали
      Михайло Макарук
      сегодня , 12:00 Людям надо поумнеть, или О ценности медиков во время пандемии
      Віталій Портников
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 10:25 Чрезвычайное положение из-за коронавируса: как это делают в мире
      Анатолій Яворський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук