У топменеджера "Нафтогазу" Фаворова немає коронавірусу

Тест на коронавірус, який провели Андрію Фаворову та його дружині, показав негативний результат. Раніше батько топменеджера "Нафтогазу" в інтерв’ю російським ЗМІ розповідав, що у його сина виявили Covid-2019.

Про негативний результат на Covid-2019 у сім’ї Фаворова повідомила пресслужба "Нафтогазу" на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Високопосадовець "Нафтогазу" Андрій Фаворов міг захворіти на коронавірус: що відомо

У нас хороші новини! У директора дивізіону інтегрованого газового бізнесу Андрія Фаворова та у його дружини результат тесту на коронавірус – негативний, коронавірусу немає,

– мовиться у повідомленні.

У компанії також додають, що Фаворови почувають себе добре, утім, продовжують дотримуватися карантину та залишаються на самоізоляції до 27 березня.

Що відомо про підозру на коронавірус у топменеджера "Нафтогазу"? Фаворов скаржився на погане самопочуття після того, як повернувся з-за кордону. У нього був кашель та підвищена температура тіла. Згодом такі ж симптоми проявилися у його дружини Анастасії Магонової.



Так, подружжя чекало на результати тесту на коронавірус, що мав бути готовим 23 – 24 березня.



Однак батько високопосадовця Михайло Фаворов в інтерв’ю "Еху Москви" розповів, що його син пройшов тест на Covid-2019 ще 16 березня і той був позитивним. Окрім того, він переконував, що у сина була підвищена температура тіла до 38 градусів, а також – сухий гавкаючий кашель.