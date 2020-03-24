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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      Православная церковь Украины разрешила проводить богослужения без прихожан

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      Синод ПЦУ позволил проводить богослужения без присутствия прихожан. Решение приняли из-за угрозы распространения коронавируса в Украине.

      Отныне священнослужители вместе с церковными певцами могут проводить богослужения без личного присутствия прихожан, сообщили в пресс-служба ПЦУ.

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      В то же время церковь призвала верующих участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи.

      Церковь и карантин: что известно

      • Православная церковь Украины утвердила молитву против коронавируса. Текст можно посмотреть по ссылке.
      • В Православной церкви Украины начали дезинфицировать иконы и временно не советуют целовать деревянный крест.
      • Власть временно запретила церковные службы и обряды, поскольку они подпадают под общий запрет массовых собраний в более 10 человек.
      • Священнослужители церкви начали самостоятельно изготавливать антисептики, их бесплатно раздают в разных городах Украины наиболее уязвимым к инфекции группам населения.
      • В целом церковники советуют выполнять предписания и карантинные ограничения, которые внедряет государство.

      По состоянию на вечер 24 марта в Украине известно о 100 случаях заражения коронавирусом. Карантин продлится минимум до 3 апреля.

      коронавірус заборони карантин україна обмеження
      Что запрещено в Украине из-за карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины
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