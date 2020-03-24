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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Православна церква України дозволила проводити богослужіння без парафіян

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      ПЦУ дозволила проводити богослужіння без парафіян / 24 канал

      Синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння без присутності парафіян. Рішення прийняли через загрозу поширення коронавірусу в Україні.

      Відтепер священнослужителі разом із церковними співаками можуть проводити богослужіння без особистої присутності парафіян, повідомили у пресслужбі ПЦУ.

      Цікаво Великдень 2020: як коронавірус вплине на святкування Пасхи

      Водночас церква закликала вірян долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку.

      Церква і карантин: що відомо

      • Православна церква України затвердила молитву проти коронавірусу. Текст можна подивитися за посиланням.
      • У Православній церкві України почали дезінфікувати ікони та тимчасово не радять цілувати дерев'яний хрест.
      • Влада тимчасово заборонила церковні служби і обряди, оскільки вони підпадають під загальну заборону масових зібрань у понад 10 осіб.
      • Священнослужителі церкви почали власноруч виготовляти антисептики, їх безкоштовно роздають у різних містах України найбільш вразливим до інфекції групам населення.
      • Загалом церковники радять виконувати приписи та карантинні обмеження, які впроваджує держава.

      Станом на вечір 24 березня в Україні відомо про 100 випадків зараження коронавірусом. Карантин триватиме щонайменше до 3 квітня.

      коронавірус заборони карантин україна обмеження
      Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 100 людей
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Релігія Православна церква України
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