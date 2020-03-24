Православна церква України дозволила проводити богослужіння без парафіян

Синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння без присутності парафіян. Рішення прийняли через загрозу поширення коронавірусу в Україні.

Відтепер священнослужителі разом із церковними співаками можуть проводити богослужіння без особистої присутності парафіян, повідомили у пресслужбі ПЦУ.

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Водночас церква закликала вірян долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку.

Церква і карантин: що відомо

Православна церква України затвердила молитву проти коронавірусу. Текст можна подивитися за посиланням.

У Православній церкві України почали дезінфікувати ікони та тимчасово не радять цілувати дерев'яний хрест.

Влада тимчасово заборонила церковні служби і обряди, оскільки вони підпадають під загальну заборону масових зібрань у понад 10 осіб.

Священнослужителі церкви почали власноруч виготовляти антисептики, їх безкоштовно роздають у різних містах України найбільш вразливим до інфекції групам населення.

Загалом церковники радять виконувати приписи та карантинні обмеження, які впроваджує держава.

Станом на вечір 24 березня в Україні відомо про 100 випадків зараження коронавірусом. Карантин триватиме щонайменше до 3 квітня.



Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу