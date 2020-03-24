Новини про коронавірус 24 березня: в Україні майже 100 випадків
В Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу наближається до сотні. Німеччина бере на лікування хворих з Італії. В Китаї відкривають Ухань, з якого почалося поширення вірусу. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 24 березня.
Новини про коронавірус в Україні 24 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Загалом в Україні підтверджено 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Три людини померли. Один пацієнт повністю одужав. Географія поширення вірусу така:
- Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний);
- Київ – 29 випадків;
- Київська область — 15 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
- Львівська область — 2 випадки;
- Тернопільська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Черкаська область — 1 випадок.
Важливо Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
- У четвер Верховна Рада збирається на позачергове засідання. Джерела 24 каналу повідомляють, що голосів для введення надзвичайного стану у парламенті немає. В Офісі Президента також кажуть, що не можуть сьогодні ввести НС, бо це зупинить нашу економіку.
- На Тернопільщині коронавірус виявили у священника. Він у реанімації. Після зараження він правив служби і встиг встановити контакти із щонайменше 500 людьми. Церкву Пресвятого Серця Христового вже продезінфікували.
- Коронавірусом заразилась Олеся Діденко – дружина бізнесмена, ексзаступника голови правління "Нафтогазу" Ігоря Діденка. Вона підчепила недугу під час поїздки до Франції. А от у топменеджера "Нафтогазу" Андрія Фаворова та його дружини повторні тести не виявили коронавірусу.
- Для контролю українців на карантині можуть залучити мобільних операторів і банки. Заступник голови МВС Антон Геращенко сьогодні проведе консультації з Мінцифри.
- Міжнародний аеропорт "Львів" буде резервним у випадку, якщо буде неможливо приймати і відправляти літаки в аеропорту "Бориспіль".
- Одеський прокурор Сергій Поченюк захворів на коронавірус. 17 березня він повернувся з Єгипту. Міська влада переконує, що чоловік на самоізоляції. Та у ЗМІ є інформація, що 23 березня він був на роботі. Є навіть фото із судового засідання.
- Громадський транспорт Одеси переходить на спеціальний режим роботи. Відтепер звичайним жителям міста не можна буде ним користуватися без нагальної потреби. Іншим жителям міста потрібно показати водію паспорт і довідку з роботи, протягом трьох днів міська влада розробить спецперепустки.
- У Чернігові призупиняють роботу громадського транспорту з 27 березня. Тролейбуси працюватимуть з 6:00 до 9:00 і з 16:00 до 20:00, щоб доставити працівників на підприємства і додому. У місті також закривають ринки.
- У супермаркети АТБ по всій Україні з 9:00 до 10:00 пускатимуть лише літніх людей.
- Розширюється список служб таксі, які безкоштовно возитимуть медиків на роботу. До Uber, Uklon і Bolt доличилося таксі Opti. Укрпошта безкоштовно дослятиме посилки лікарням. Lifecell нараховує абонентам-медикам безкоштовні хвилини та гігабайти.
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що економічна криза через коронавірус буде потужнішою, ніж криза 2008 року. Щоправда Україна цього разу більш підготовлена.
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Українці за кордоном
- До України повернулося вже 72 305 громадян з-за кордону. 151 українець перебуває на карантині в інших країнах. 21 людина проходить лікування від коронавірусу за кордоном, 6 громадян повністю одужали. Троє українок в Італії, на жаль, померли від Covid-19.
- В аеропорту "Бориспіль" жінка, яка прибула з країни ЄС і в якої виявили підозру на коронавірус, хотіла залишити межі аеропорту. Її все ж вдалося доставити до лікарні.
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Новини про коронавірус у світі за 24 березня
Головне про коронавірус у світі
- У світі зафіксовано 392 230 випадків зараження коронавірусом. Померли 17 147 людей, одужали – 103 389. Топ-5 країн за кількість підтверджених випадків: Китай (81 171), Італія (63 927), США (46 168), Іспанія (39 673), Німеччина (30 150).
- У Китаї спадає епідемія коронавірусу. З 25 березня відкриють місто Ухань, з якого поширилося захворювання. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру, а ресторани та кіно ще не планують відкривати.
- В італійській Ломбардії одужав перший хворий на коронавірус, з якого почалася епідемія. Про зараження чоловіка дізналися 21 лютого.
- Німеччина прийме на лікування італійців, хворих на Covid-19. Сама Німеччина теж переживає нелегкі часи. Кількість випадків коронавірусу за останню добу зросло на 21%, однак смертність від Covid-19 в країні – одна з найнижчих.
- Олімпіаду таки перенесуть на 2021 рік. З такою заявою виступив прем'єр Японії Сіндзо Абе.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити усі бойові дії у світі і об'єднати зусилля проти спільного ворога – пандемії коронавірусу.
- Франція посилила заходи карантину. Відтепер виходити на вулицю для заняття спортом можна лише на годину і не далі, ніж за кілометр від місця проживання. У Парижі безхатьків поселять у готелі через поширення коронавірусу.
- У Молдові заборонили відвідувати парки та інші громадські місця. Дотримання карантину контролюватиме армія.
- А от у Білорусі, схоже, не дуже розуміють критичності ситуації. Мінськ з гелікоптера покропили… свяченою водою, сподіваючись, що це допоможе приборкати коронавірус.
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