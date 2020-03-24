Новини про коронавірус 24 березня: в Україні майже 100 випадків

В Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу наближається до сотні. Німеччина бере на лікування хворих з Італії. В Китаї відкривають Ухань, з якого почалося поширення вірусу. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 24 березня.