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      Новини про коронавірус 24 березня: в Україні майже 100 випадків

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 24 березня / axios.com

      В Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу наближається до сотні. Німеччина бере на лікування хворих з Італії. В Китаї відкривають Ухань, з якого почалося поширення вірусу. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 24 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 24 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • Загалом в Україні підтверджено 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Три людини померли. Один пацієнт повністю одужав. Географія поширення вірусу така:
      • Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний);
      • Київ – 29 випадків;
      • Київська область — 15 випадків;
      • Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
      • Дніпропетровська область — 2 випадки;
      • Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
      • Львівська область — 2 випадки;
      • Тернопільська область — 2 випадки;
      • Донецька область — 1 випадок;
      • Черкаська область — 1 випадок.

      Важливо Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

      • На Тернопільщині коронавірус виявили у священника. Він у реанімації. Після зараження він правив служби і встиг встановити контакти із щонайменше 500 людьми. Церкву Пресвятого Серця Христового вже продезінфікували.
      • Одеський прокурор Сергій Поченюк захворів на коронавірус. 17 березня він повернувся з Єгипту. Міська влада переконує, що чоловік на самоізоляції. Та у ЗМІ є інформація, що 23 березня він був на роботі. Є навіть фото із судового засідання.
      • Громадський транспорт Одеси переходить на спеціальний режим роботи. Відтепер звичайним жителям міста не можна буде ним користуватися без нагальної потреби. Іншим жителям міста потрібно показати водію паспорт і довідку з роботи, протягом трьох днів міська влада розробить спецперепустки.

      Потрібно знати Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      Українці за кордоном

      • До України повернулося вже 72 305 громадян з-за кордону. 151 українець перебуває на карантині в інших країнах. 21 людина проходить лікування від коронавірусу за кордоном, 6 громадян повністю одужали. Троє українок в Італії, на жаль, померли від Covid-19.
      • В аеропорту "Бориспіль" жінка, яка прибула з країни ЄС і в якої виявили підозру на коронавірус, хотіла залишити межі аеропорту. Її все ж вдалося доставити до лікарні.

      Найважливіше Все про коронавірус: 12 корисних статей


      Художник Андрій Ярмоленко опублікував серію ілюстрацій про карантин / Фото: @andriy_yermolenko

      Новини про коронавірус у світі за 24 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі зафіксовано 392 230 випадків зараження коронавірусом. Померли 17 147 людей, одужали – 103 389. Топ-5 країн за кількість підтверджених випадків: Китай (81 171), Італія (63 927), США (46 168), Іспанія (39 673), Німеччина (30 150).
      • У Китаї спадає епідемія коронавірусу. З 25 березня відкриють місто Ухань, з якого поширилося захворювання. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру, а ресторани та кіно ще не планують відкривати.
      • Німеччина прийме на лікування італійців, хворих на Covid-19. Сама Німеччина теж переживає нелегкі часи. Кількість випадків коронавірусу за останню добу зросло на 21%, однак смертність від Covid-19 в країні – одна з найнижчих.
      • У Молдові заборонили відвідувати парки та інші громадські місця. Дотримання карантину контролюватиме армія.
      • А от у Білорусі, схоже, не дуже розуміють критичності ситуації. Мінськ з гелікоптера покропили… свяченою водою, сподіваючись, що це допоможе приборкати коронавірус.
      Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      сьогодні
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я
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