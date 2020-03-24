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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Індія вводить тотальний карантин через коронавірус: буде заборонено виходити з дому

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      В Індії буде заборонено виходити з дому через пандемію коронавірусу / Getty Images

      Через пандемію коронавірусу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про введення тотального карантину на 3 тижні. З півночі 25 березня в Індії буде заборонено виходити з дому.

      "Вводиться повна заборона на вихід з дому… Багато сімей будуть зруйновані, якщо ми не зможемо впоратися протягом наступного 21 дня", – заявив Нарендра Моді в телевізійному зверненні, повідомляє India Times.

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      Прем’єр додав, що карантин може бути продовжений ще на 3 тижні.

      За словами Моді, сьогоднішні дії в боротьбі з коронавірусом є вирішальними.

      Ви повинні пам’ятати, що інфікований коронавірусом спочатку здається нормальним, у нього немає симптомів. Тож будьте обережними і залишайтеся вдома,
      – закликав глава індійського уряду.

      Він додав, що влада вживатиме всіх заходів, щоб забезпечити безперебійне постачання товарів першої необхідності.

      Зауважимо, що на сьогодні в Індії з населенням 1,3 мільярда людей зареєстровано 482 випадки зараження коронавірусом, 9 заражених людей померли.

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      Перелік країн, у яких діє комендантська година у зв'язку з пандемією коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини політики Індія
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