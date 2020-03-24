Індія вводить тотальний карантин через коронавірус: буде заборонено виходити з дому

Через пандемію коронавірусу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про введення тотального карантину на 3 тижні. З півночі 25 березня в Індії буде заборонено виходити з дому.

"Вводиться повна заборона на вихід з дому… Багато сімей будуть зруйновані, якщо ми не зможемо впоратися протягом наступного 21 дня", – заявив Нарендра Моді в телевізійному зверненні, повідомляє India Times.

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Прем’єр додав, що карантин може бути продовжений ще на 3 тижні.

За словами Моді, сьогоднішні дії в боротьбі з коронавірусом є вирішальними.

Ви повинні пам’ятати, що інфікований коронавірусом спочатку здається нормальним, у нього немає симптомів. Тож будьте обережними і залишайтеся вдома,

– закликав глава індійського уряду.

Він додав, що влада вживатиме всіх заходів, щоб забезпечити безперебійне постачання товарів першої необхідності.

Зауважимо, що на сьогодні в Індії з населенням 1,3 мільярда людей зареєстровано 482 випадки зараження коронавірусом, 9 заражених людей померли.



Перелік країн, у яких діє комендантська година у зв'язку з пандемією коронавірусу / Інфографіка 24 каналу