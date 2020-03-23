У Парижі безхатьків заселять у готелі через коронавірус

У французькій столиці безхатьків почнуть заселяти у місцеві готелі. До таких заходів влада вдається, аби зупинити різке поширення Covid-2019 у країні.

Низка готелів у Парижі вже відкрили свої двері для людей, які не мають постійного житла. За словами міністра у справах житлового господарства Франції Жюльєна Денорманді, з вечора 25 березня вони зможуть тимчасово оселитися в номерах деяких готелів. Про це пише Le Parisien.

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Завдяки таким заходам бездомні не перебуватимуть на вулицях міста і зможуть, опинившись в готелях, дотримуватися там розпорядження влади щодо самоізоляції.

Так, паризька влада вже забронювали для безхатьків 50 номерів в готелі CIS Paris Kellerman в 13-му окрузі Парижа. До кінця тижня готель, імовірно, зможе надати 170 номерів.

Ще 500 номерів для бездомних виділить група готелів Accor в Парижі і передмістях. При цьому, йдеться про одномісні номери – щоб мінімізувати контакти між гостями готелю.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти особам без певного місця проживання. Ми хочемо помістити їх в безпечне місце", – наголосив Денорманді.

Яка ситуація з коронавірусом у Франції? Там інфекцію підтвердили у 16 720 людей. Померли від ускладнень, спричинених захворюванням, 862 людини. Одужали – 2 207 осіб.



Через це у Франції діє загальнонаціональний карантин: закриті всі магазини, крім продуктових і аптек. Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень. Від 18 березня діють обмеження щодо пересування. Кожен, хто покидає домівку під час спалаху Covid-19, повинен аргументувати, для чого це робить.