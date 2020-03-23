В Париже бомжей заселят в отеле из-за коронавируса

Во французской столице бездомных начнут заселять в местные отели. К таким мерам власти прибегают, чтобы остановить резкое распространение Covid-2019 в стране.

Ряд отелей в Париже уже открыли свои двери для людей, не имеющих постоянного жилья. По словам министра по делам жилищного хозяйства Франции Жюльена Денорманди, с вечера 25 марта они смогут временно поселиться в номерах некоторых отелей. Об этом пишет Le Parisien.

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Благодаря таким мерам бездомные не будут находиться на улицах города и смогут, оказавшись в гостиницах, придерживаться там распоряжения власти по самоизоляции.

Так, парижская власть уже забронировала для бездомных 50 номеров в отеле CIS Paris Kellerman в 13-м округе Парижа. До конца недели отель, предположительно, сможет предоставить 170 номеров.

Еще 500 номеров для бездомных выделит группа отелей Accor в Париже и пригородах. При этом, речь идет об одноместных номерах – чтобы минимизировать контакты между гостями отеля.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь лицам без определенного места жительства. Мы хотим поместить их в безопасное место", - подчеркнул Денорманди.

Какова ситуация с коронавирусом во Франции?

Там инфекцию подтвердили у 16 720 человек. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 862 человека. Выздоровели – 2 207 человек.



Во Франции действует общенациональный карантин: закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. С 18 марта действуют ограничения по передвижению. Каждый, кто покидает дом во время вспышки Covid-19, должен аргументировать, для чего это делает.