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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Українців із Росії евакуйовуватимуть поїздом: що відомо

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      Українців з Росії заберуть поїздом / Ілюстративне фото

      Евакуація українців із різних куточків світу триває. Так, за громадянами, які перебувають у Росії, пустять спеціальний поїзд. Він прибуде до Москви 28 березня і ввечері цього ж дня забере українців додому.

      Про це інформує посольство України в РФ на своїй фейсбук-сторінці. Вже відомо, що таким чином на батьківщину можна буде доправити орієнтовно 500 українців.

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      28 березня планується відправка громадян України спеціальним потягом за маршрутом Москва – Київ. Посадка громадян буде здійснюватися на Київському вокзалі Москви,
      – мовиться у повідомленні.

      Поки українців, які бажають у такий спосіб повернутися додому, просять заповнити онлайн-анкету та вказати свої дані. Про придбання квитків та точний час відправки обіцяють повідомити пізніше.

      Увага! За українцями, що перебувають у Росії, відправлять спеціальний ешелон Укрзалізниці. Він складатиметься з 20 вагонів і зможе вивезти в Україну пів тисячі осіб.

      Чому Україна евакуйовує своїх громадян з різних куточків світу? Через пандемію коронавірусу. У рамках карантинних заходів держава закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення. Відтак, українці, які до цього часу не змогли виїхати з території іншої держави, фактично не мають змоги самостійно дістатися додому.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Коронавірус Covid-19 Україна – Росія Коронавірус в Україні Залізниця Укрзалізниця Евакуація українців Новини України Новини політики
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