Українців із Росії евакуйовуватимуть поїздом: що відомо

Евакуація українців із різних куточків світу триває. Так, за громадянами, які перебувають у Росії, пустять спеціальний поїзд. Він прибуде до Москви 28 березня і ввечері цього ж дня забере українців додому.

Про це інформує посольство України в РФ на своїй фейсбук-сторінці. Вже відомо, що таким чином на батьківщину можна буде доправити орієнтовно 500 українців.

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28 березня планується відправка громадян України спеціальним потягом за маршрутом Москва – Київ. Посадка громадян буде здійснюватися на Київському вокзалі Москви,

– мовиться у повідомленні.

Поки українців, які бажають у такий спосіб повернутися додому, просять заповнити онлайн-анкету та вказати свої дані. Про придбання квитків та точний час відправки обіцяють повідомити пізніше.

Увага! За українцями, що перебувають у Росії, відправлять спеціальний ешелон Укрзалізниці. Він складатиметься з 20 вагонів і зможе вивезти в Україну пів тисячі осіб.

Чому Україна евакуйовує своїх громадян з різних куточків світу? Через пандемію коронавірусу. У рамках карантинних заходів держава закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення. Відтак, українці, які до цього часу не змогли виїхати з території іншої держави, фактично не мають змоги самостійно дістатися додому.