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      Украинцев из России будут эвакуировать на поезде: что известно

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      Эвакуация украинцев из разных уголков мира продолжается. Так, за гражданами, которые находятся в России, отправят специальный поезд. Он прибудет в Москву 28 марта и вечером в этот же день заберет украинцев домой.

      Об этом информирует посольство Украины в РФ на своей странице в фейсбук. Уже известно, что таким образом на родину можно будет доставить ориентировочно 500 украинцев.

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      28 марта планируется отправка граждан Украины на специальном поезде по маршруту Москва – Киев. Посадка граждан будет осуществляться на Киевском вокзале Москвы,
      – говорится в сообщении.

      Пока украинцев, желающих таким образом вернуться домой, просят заполнить онлайн-анкету и указать свои данные. О приобретении билетов и точное время отправки обещают сообщить позже.

      Внимание! За украинцами, находящимися в России, отправят специальный эшелон Укрзализныци. Он будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти в Украину полтысячи человек.

      Почему Украина эвакуирует своих граждан из разных уголков мира?
      Из-за пандемии коронавируса. В рамках карантинных мероприятий государство закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное авиа, железнодорожное и автобусное сообщение. Следовательно, у украинцев, которые до сих пор не смогли выехать с территории другого государства, фактически нет возможности самостоятельно добраться домой.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Коронавирус Covid-19 Украина – Россия Коронавирус в Украине Железная дорога Укрзализниця Эвакуация украинцев Новости политики
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