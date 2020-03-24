Украинцев из России будут эвакуировать на поезде: что известно

Эвакуация украинцев из разных уголков мира продолжается. Так, за гражданами, которые находятся в России, отправят специальный поезд. Он прибудет в Москву 28 марта и вечером в этот же день заберет украинцев домой.

Об этом информирует посольство Украины в РФ на своей странице в фейсбук. Уже известно, что таким образом на родину можно будет доставить ориентировочно 500 украинцев.

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28 марта планируется отправка граждан Украины на специальном поезде по маршруту Москва – Киев. Посадка граждан будет осуществляться на Киевском вокзале Москвы,

– говорится в сообщении.

Пока украинцев, желающих таким образом вернуться домой, просят заполнить онлайн-анкету и указать свои данные. О приобретении билетов и точное время отправки обещают сообщить позже.

Внимание! За украинцами, находящимися в России, отправят специальный эшелон Укрзализныци. Он будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти в Украину полтысячи человек.

Почему Украина эвакуирует своих граждан из разных уголков мира?

Из-за пандемии коронавируса. В рамках карантинных мероприятий государство закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное авиа, железнодорожное и автобусное сообщение. Следовательно, у украинцев, которые до сих пор не смогли выехать с территории другого государства, фактически нет возможности самостоятельно добраться домой.