Укрпошта безкоштовно доставлятиме посилки українським лікарням: деталі

Укрпошта з 24 березня і до закінчення карантину впроваджує послугу безкоштовної доставки посилок до лікарень. Посилку можна відправити з будь-якого відділення пошти, або викликавши кур'єра.

Про це на своїй фейсбук сторінці повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

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Які саме посилки відправлятимуться безкоштовно

посилки з марлевими пов'язками,

медичні маски,

респіратори,

одноразові медичні халати,

одноразові бахіли,

захисні окуляри,

захисні рукавиці,

бинти.

Ці посилки матимуть позначку "У лікарню" та доставлятимуться до одного з медичних закладів, що були спеціально виділені місцевими органами влади для боротьби з епідемією.

Якою повинна бути вага посилок

Для обласних центрів відправлення можуть бути до 30 кілограмів.

Якщо медичний заклад, до якого адресується поштове відправлення, розташований не в обласному центрі, то його вага не має перевищувати 5 кг.

У випадку, якщо відправлення має більшу вагу, – його необхідно розділити на кілька вагою до 5 кг кожне.

Відзначимо, що відтепер оператори поштового зв'язку зможуть доставляти користувачам лікарські засоби. Відповідне рішення під час свого засідання 23 березня схвалив Кабінет Міністрів України.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що тепер ліки зможуть доставляти навіть у найвіддаленіші куточки України. Для цього поштовий оператор тісно співпрацюватиме із мережами аптек.



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