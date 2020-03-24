13:12
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Укрпочта будет бесплатно доставлять посылки украинским больницам: детали

      - Читати новину українською

      Укрпочта с 24 марта и до окончания карантина внедряет услугу бесплатной доставки посылок в больницы. Посылку можно отправить из любого отделения почты или вызвав курьера.

      Об этом на своей фейсбук-странице сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

      Актуально Почтальоны смогут доставлять лекарства: решение правительства

      Какие посылки будут отправляться бесплатно

      • посылки с марлевыми повязками,
      • медицинские маски,
      • респираторы,
      • одноразовые медицинские халаты,
      • одноразовые бахилы,
      • защитные очки,
      • защитные перчатки,
      • бинты.

      Эти посылки будут иметь отметку "В больницу" и доставляться в одно из медицинских учреждений, специально выделенное местными органами власти для борьбы с эпидемией.

      Каким должен быть вес посылок

      • Для областных центров отправления могут быть до 30 килограммов.
      • Если медицинское учреждение, к которому адресуется почтовое отправление находится не в областном центре, то его вес не должен превышать 5 кг.
      • В случае, если отправление имеет больший вес, – его необходимо разделить на несколько весом до 5 кг каждое.

      Отметим, что сейчас операторы почтовой связи могут доставлять пользователям лекарственные средства. Соответствующее решение во время своего заседания 23 марта одобрил Кабинет Министров Украины.

      Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что теперь лекарства смогут доставлять даже в самые отдаленные уголки Украины. Для этого почтовый оператор будет тесно сотрудничать с сетями аптек.

      карантин
      Что запрещено на время действия карантина в Украине / инфографика 24 канала

      Pornhub открыл бесплатный доступ к порно из-за коронавируса
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Карантин в Украине 2020 Укрпошта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Туберкулез в Украине: что изменится в системе лечения и есть ли причины для паники
      Світлана Попова
      сегодня , 12:30 Росгвардия начала операции по захвату еще задолго до формального создания: детали
      Михайло Макарук
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 12:00 Людям надо поумнеть, или О ценности медиков во время пандемии
      Віталій Портников
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук