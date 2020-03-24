Укрпочта будет бесплатно доставлять посылки украинским больницам: детали

Укрпочта с 24 марта и до окончания карантина внедряет услугу бесплатной доставки посылок в больницы. Посылку можно отправить из любого отделения почты или вызвав курьера.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

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Какие посылки будут отправляться бесплатно

посылки с марлевыми повязками,

медицинские маски,

респираторы,

одноразовые медицинские халаты,

одноразовые бахилы,

защитные очки,

защитные перчатки,

бинты.

Эти посылки будут иметь отметку "В больницу" и доставляться в одно из медицинских учреждений, специально выделенное местными органами власти для борьбы с эпидемией.

Каким должен быть вес посылок

Для областных центров отправления могут быть до 30 килограммов.

Если медицинское учреждение, к которому адресуется почтовое отправление находится не в областном центре, то его вес не должен превышать 5 кг.

В случае, если отправление имеет больший вес, – его необходимо разделить на несколько весом до 5 кг каждое.

Отметим, что сейчас операторы почтовой связи могут доставлять пользователям лекарственные средства. Соответствующее решение во время своего заседания 23 марта одобрил Кабинет Министров Украины.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что теперь лекарства смогут доставлять даже в самые отдаленные уголки Украины. Для этого почтовый оператор будет тесно сотрудничать с сетями аптек.



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