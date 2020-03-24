В Єгипті через коронавірус запроваджують комендантську годину

Для запобігання поширенню коронавірусу Єгипет на два тижні вводить комендантську годину. Починаючи з 25 березня, від 7 вечора по 6 ранку заборонено виходити з дому навіть для купівлі товарів першої необхідності.

Про запровадження жорсткіших обмежень у країні заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі. Про це повідомляє Associated Press.

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За його словами, на термін до 12 квітня в Єгипті закриють всі навчальні заклади. Магазини та торговельні центри повинні працювати лише в будні (тобто окрім п'ятниці та суботи) і тільки з 7 ранку по 5 вечора. Винятки – продуктові магазини, пекарні та аптеки.

Ми прагнемо захистити сім'ї та громадян по всьому Єгипту. Відповідно до розвитку ситуації ухвалюватимемо й більш жорсткі обмеження,

– зазначив Мадбулі.

Однак він не уточнив, про які саме заходи йде мова.

Основне про коронавірус в Єгипті

Станом на 24 березня в Єгипті зафіксували 366 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 19 людей, однак 68 – одужали.

коронавірусом. Від недуги померли 19 людей, однак 68 – одужали. Влада Єгипту 21 березня для запобігання поширенню коронавірусу закрила два тижні всі мечеті (їх понад 100 тисяч) та церкви. Мечетям дозволили транслювати молитви через гучномовці.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу